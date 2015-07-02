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    Источник: Коноплянка определился с новым клубом

    Как сообщает испанская пресса, полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка наконец-то определился с продолжением карьеры. Футболист принял решение пополнить испанскую "Севилью". Важнейшим фактором для украинца стало выступление андалусийцев в Лиге чемпионов, чем не могут похвастаться другие претенденты на Коноплянку - "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сток Сити". Что касается варианта с "Атлетико", то он для полузащитника был не более чем запасным.

    В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка семь раз поражал чужие ворота.

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 20:55
    Комментарии53
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 3 июля 2015, 23:16

      Долго же он перебирал харчами).

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 3 июля 2015, 05:23

      Официально: Евгений Коноплянка игрок "Севильи"

      Украинский полузащитник «Днепра»Евгений Коноплянка официально перешел в «Севилью».

      Условия контракта между сторонами не разглашаются.

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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 3 июля 2015, 02:01

      С его фамилией нужно было выбирать Краснодар

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 00:09

      короче, никому он не нужен был - ездили по клубам на кастинги, где-то решились рискнуть.

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      Рейтинг: +56

      AC M1lan 2 июля 2015, 23:51

      Он же почти в "Тоттенхэме" был

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      Рейтинг: +3081

      drug01 2 июля 2015, 23:49

      Удачи и надежной игры!

      0
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      Рейтинг: +128

      PLipatov 2 июля 2015, 23:33

      пожелаю ему удачи!

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      Рейтинг: +10

      nadin78 2 июля 2015, 23:29

      удачи!!!

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      Рейтинг: +631

      mat73 2 июля 2015, 23:27

      Севилья - Чемпион!

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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 2 июля 2015, 22:43

      Каждый день разная новость.Что завтра напишите, где он будет?

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      Рейтинг: +43

      Eezila > Mitsubanchik 2 июля 2015, 23:18

      В редакторах новостей чуть ли не каждый день новые лица, не знают была ли уже новость или нет,)

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