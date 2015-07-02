Источник: Коноплянка определился с новым клубом

Как сообщает испанская пресса, полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка наконец-то определился с продолжением карьеры. Футболист принял решение пополнить испанскую "Севилью". Важнейшим фактором для украинца стало выступление андалусийцев в Лиге чемпионов, чем не могут похвастаться другие претенденты на Коноплянку - "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сток Сити". Что касается варианта с "Атлетико", то он для полузащитника был не более чем запасным.



В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка семь раз поражал чужие ворота.



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