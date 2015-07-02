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    Рахимов: "Терек" ищет игроков"

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о том, какая работа ведется клубом на трансферном рынке.

    "Мы стараемся, ищем футболистов. В прошлые окна, к сожалению, мы отстали от остальных. Сейчас пришел момент, когда нужно усиливаться. Но мы будем и терять игроков. Пара людей уже ушли. Потери могут быть и еще, что, конечно же, крайне нежелательно для нас. Если уйдет много футболистов, то придется много футболистов и брать. А чтобы их интегрировать в состав, понадобится время. Самое тяжелое в летнее окно - лимит времени. Зимой-весной в этом плане легче.

    В атаке у нас остался только Аблайе Мбенге. Нам нужно усиление линии нападения. Мбенге хорошо завершил прошлый сезон, но из отпуска вернулся немного расслабленным. К концу сборов он снова начал работать по полной программе. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше. На него следует оказывать давление. Например, усилить конкуренцию, что заставило бы его двигаться дальше", - сказал тренер.

    "Терек" откроет сезон 18 июля гостевым матчем с "Ростовом".

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 20:48
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +10

      Eldar_095 4 июля 2015, 18:40

      Ассаламу алейкум, не знаете уходит ли рыбус?

      0
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      Рейтинг: +202

      бoсх 3 июля 2015, 19:20

      васёк,а что ты армию предателей под командованием русского власова не вспоминаешь,а?ну конечно это же русское авно и оно не воняет!

      1
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      Рейтинг: +20

      wolf loner 3 июля 2015, 18:06

      Ну удачи в поисках.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 14:09

      а кому сейчас легко..

      0
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      Рейтинг: +202

      бoсх 3 июля 2015, 03:54

      ас саламу 1алайкум достойным!иванушкам пламенный привет=))

      6
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > бoсх 3 июля 2015, 09:28

      Ваалейкум Ассалам лераме Зелимхан!))Ты живой там,пропащий?)

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      Рейтинг: +202

      бoсх > -Дигорец- 3 июля 2015, 11:37

      оо,рад тебя видеть мой дигорский брат!живой,в норвегии застрял по работе!планирую к концу лета приехать,хочу стариков своих проведать и ход стройки проверить,дом им новый строю.как сам брат?

      2
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 3 июля 2015, 02:09

      Никто не хочет ехать в Чечню.

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      Рейтинг: +202

      бoсх > BloodyНeart 3 июля 2015, 04:18

      что за комунякский плакат у тебя на аве,как с парада 1 мая=))энгельс с марксом после кастинга!!!=)))

      10
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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > BloodyНeart 4 июля 2015, 18:24

      привет на судьбу обиженная))

      0
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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити 2 июля 2015, 23:36

      Удачи в сборах,главное что Садаев и Митришев вернулись,да и Мирзов очень понравился

      2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 июля 2015, 23:35

      Саркисова купите хороший нападающий, но играет в волге....

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 2 июля 2015, 22:58

      Кому какая разница, что там творится в краю Рамзана...

      0
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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити > Летчик66 2 июля 2015, 23:37

      Если бы мы не слили вам последний матч,то щас гуляли бы вы в пердиве,хотя зря мы вам отдали матч

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      Рейтинг: +202

      бoсх > Летчик66 3 июля 2015, 04:07

      правильно.ваше дело деньги высылать!

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > бoсх 3 июля 2015, 10:58

      Знал бы ты, мой дорогой друг, зачем мы вам деньги высылаем)

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      Рейтинг: +202

      бoсх > Летчик66 3 июля 2015, 11:30

      ну давай,расскажи,что за секрет тебе медвепуты поведали в отношении наших общих денег?=))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > бoсх 3 июля 2015, 11:43

      Дык это давно не для кого не секрет, именно затем и была первая и вторая чеченские кампании после распада СССР, кстати, чтобы снова не подумали, что я оскорбляю тут кого-то отвечу, что мне искренне жаль погибших и с той и с другой стороны, ради... Ну короче маленький ты еще, а иначе бы знал, ради чего наши молодые парни в ваших лесах пачками ложились.

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      Рейтинг: +202

      бoсх > Летчик66 3 июля 2015, 11:57

      умник,ты не ответил на мой вопрос.а маленького ты у себя в штанах обнаружишь,салага!сидя за компом в своей комнатушке строишь из себя особо приближенного алкоголика ельцина=))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > бoсх 3 июля 2015, 20:05

      Просто оставлю твои стоны без ответа. Буду умнее, чем одноклеточное...

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > бoсх 3 июля 2015, 20:16

      Братка,да что ты пытаешься ему объяснить,оставь,пустое)Обычный шовинист с имперскими комплексами.

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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити > Летчик66 3 июля 2015, 21:20

      РОНА (Русская освободительная народная армия, Бригада Каминского) — коллаборационистские воинские формирования, созданные Б. В. Каминским на территории Локотской Республики во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

      Первоначально формирования РОНА действовали против партизан Брянской области. Летом 1943 в ходе перелома в войне партизанское движение оправилось от своих первоначальных поражений, и РОНА начала нести большие потери, несмотря на немецкую помощь. На Каминского было совершено несколько партизанских покушений.

      Члены РОНА принимали участие в неудачной для германской армии операции «Цитадель» на Курской дуге, после чего были вынуждены покинуть Локотскую республику вместе с примкнувшими к ним 50 тыс. гражданских лиц и отступавшими немецкими частями.

      В 1944 Бригада Каминского была переименована в 29-ю гренадерскую дивизию СС (русскую № 1). В этот период подразделение действовало совместно с Бригадой Дирлевангера, принимая участие в операциях по подавлению партизанского движения в Белоруссии, за которые Каминский был награждён Железным крестом.

      1 августа 1944, когда Армия крайова подняла восстание в Варшаве, Бригада Каминского приняла активное участие в его подавлении, отличившись в убийствах гражданского населения и мародёрстве. После предполагаемой смерти Каминского остатки его бригады влились в РОА Власова.

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      ФК Терек_Ман Сити > Летчик66 3 июля 2015, 21:21

      Русский корпус (Русский охранный корпус, Русский корпус в Сербии (нем. Russisches Schutzkorps Serbien) — организован в 1941 году после оккупации нацистами Югославии. В то время в Югославии жило много белых офицеров. Летом 1941 года по Югославии прокатилась волна убийств сербскими коммунистическими партизанами русских эмигрантов и их семей[24]. Генерал-майор М. Ф. Скородумов выступил с инициативой организации русской части для защиты эмигрантского населения. 12 сентября 1941 года он отдал приказ о формировании Отдельного Русского Корпуса, получив согласие немецкого полковника Кевиша. Скородумов пытался добиться максимальной автономности корпуса от немецкого командования, что вызвало конфликт и вскоре Скородумов был арестован немцами. Формирование корпуса однако продолжилось под командованием другого русского эмигранта - Бориса Штейфона.

      Корпус в основном использовался для охраны югославской территории от коммунистических партизан Тито. С четниками Драголюба Михайловича корпус в основном поддерживал нейтральные отношения. В 1944 немцы приказали корпусу прикрывать их отход из Греции. В это время корпус участвовал в боях не только с титовскими партизанами, но и с регулярными частями Красной армии и её новыми румынскими и болгарскими союзниками. Зимой 1944—1945 после создания Русской освободительной армии Б. Штейфон встретился с Власовым и они договорились о включении корпуса в состав РОА. В это время корпус отступал в Словению.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > ФК Терек_Ман Сити 3 июля 2015, 21:48

      Герои советского союза:

      Представители наций Число героев
      русские 8160
      украинцы 2069
      белорусы 309
      татары 161
      евреи 108
      казахи 96
      грузины 90
      армяне 90
      узбеки 69
      мордва 61
      дагестанцы 57
      чуваши 44
      азербайджанцы 43
      башкиры 39
      осетины 32
      кабардинцы 7
      адыгейцы 6
      абхазы 5
      буряты 4
      якуты 3
      молдаване 2
      чеченцы 1

      Во время Великой Отечественной Войны. Как тебе?

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > ФК Терек_Ман Сити 3 июля 2015, 21:57

      Зачем ты мне все это пишешь? Ты думаешь я не знаю о РОА? Ты думаешь я о них не читал? Ошибаешься, я еще по-более твоего знаю о предателях...

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      Рейтинг: +123

      profangar > Летчик66 4 июля 2015, 10:31

      ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. (9 человек):

      Пятеро чеченцев получили звание Героя Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны. Четверо участников ВОВ удостоены званий Героя Советского Союза и России в 80 - 90-х годах.

      А теперь посчитай всех в процентном соотношении и тогда получишь у кого героев больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Летчик66 4 июля 2015, 16:34

      Затем чтобы ты брёвна в своём глазу увидел,а не только соринки в чужих глазах.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 22:54

      Рамзанчику надо тряхнуть мошной, чтоб купить хорошего игрока. Вряд ли он на это пойдет. До денег больно жадный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +202

      бoсх > Супервайзер 3 июля 2015, 04:04

      да,карп бы его точно на 250 млн баксов не крутанул бы как вашего федунчика=)

      5
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