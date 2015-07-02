Черчесов ждет прилета Кобелева в Австрию

Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов рассказал о том, когда произойдет его первая встреча с сегодня назначенным спортивным директором клуба Андреем Кобелевым.



"С новым исполнительным директором Сергеем Сысоевым мы лично еще не знакомы, но уже поговорили по телефону и договорились решить некоторые безотлагательные вопросы по его прилету к нам на сбор в Австрию. Нужно понять наши планы, стратегию. Что касается отставки Гурама Аджоева, то о ней я узнал от него самого накануне вечером по телефону. Причины мы пока не обсуждали - думаю, встретимся с ним в Москве и все обсудим. С Кобелевым же мы знакомы еще с тех пор, когда оба играли, так что представлять друг другу нас не придется. Сразу приступим к рабочим вопросам. Но мы еще не общались с ним с момента назначения. Он также в ближайшее время прилетит в Австрию, где мы с ним обо всем и поговорим", - сказал Черчесов в интервью "Чемпионат.ком".



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