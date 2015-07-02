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    Черчесов ждет прилета Кобелева в Австрию

    Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов рассказал о том, когда произойдет его первая встреча с сегодня назначенным спортивным директором клуба Андреем Кобелевым.

    "С новым исполнительным директором Сергеем Сысоевым мы лично еще не знакомы, но уже поговорили по телефону и договорились решить некоторые безотлагательные вопросы по его прилету к нам на сбор в Австрию. Нужно понять наши планы, стратегию. Что касается отставки Гурама Аджоева, то о ней я узнал от него самого накануне вечером по телефону. Причины мы пока не обсуждали - думаю, встретимся с ним в Москве и все обсудим. С Кобелевым же мы знакомы еще с тех пор, когда оба играли, так что представлять друг другу нас не придется. Сразу приступим к рабочим вопросам. Но мы еще не общались с ним с момента назначения. Он также в ближайшее время прилетит в Австрию, где мы с ним обо всем и поговорим", - сказал Черчесов в интервью "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 20:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 3 июля 2015, 02:53

      Слив Зениту ему скоро аукнется

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 2 июля 2015, 23:32

      Черчесов с Кобелевым не уживутся. Оба в прошлом хорошие игроки, причем из клубов-соперников, оба не показали весь свой тренерский потенциал. Вот и будут здесь бодаться друг с другом!

      0
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      Рейтинг: +82

      Diak_horse 2 июля 2015, 23:28

      Ай-ай....сколько грязи в комментариях!!! Кобелев - ДИНАМОВЕЦ!!! Все эти годы, я считал ошибкой, что его отписали...но все приходит на круги своя!!!2-3 года и Динамо вернет себе былую славу!!!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 июля 2015, 22:47

      Кобелев прилетит с бумагой об отставке, по дружески!

      0
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      Рейтинг: +192

      Yaryj 2 июля 2015, 22:12

      Ну и в болото под названием "днище" Саламыч вляпался.

      2
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      Рейтинг: +92

      котлина брат > Yaryj 2 июля 2015, 22:27

      ты давно на свой пердивно подвальный пятачёк в зеркало смотрел

      3
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      Рейтинг: +192

      Yaryj > котлина брат 2 июля 2015, 22:33

      А ты давно в пердак своей мамаши смотрел?

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd > Yaryj 2 июля 2015, 23:10

      и сам же и топит

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      Рейтинг: +192

      Yaryj > fr3nd 2 июля 2015, 23:15

      Днище всю современную историю россии и часть советской болтается как дерbмо в середине таблицы. Вроде и не тонет и не всплывает.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Yaryj 2 июля 2015, 23:31

      У тебя хоть грамм совести есть? Ты хоть соображаешь, что пишешь???

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      Рейтинг: +82

      Diak_horse > Yaryj 2 июля 2015, 23:32

      И как Земля держит таких вырodkob как ты, способных предать свой поганый язык блуду, по отношению к такой святости, как МАТЬ!!!!yбlюdok!!!

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      Рейтинг: +92

      котлина брат > Yaryj 3 июля 2015, 10:40

      судя по тебе, у твоей это детородный орган

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      Рейтинг: +712

      RIR68 2 июля 2015, 21:33

      жди волчий билет.

      1
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      Рейтинг: +141

      Rruma 2 июля 2015, 21:27

      желательно, чтоб поцеловались )

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      Рейтинг: +11

      Mina-hina 2 июля 2015, 21:02

      банда)

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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 20:37

      желательно, чтоб не подрались!

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