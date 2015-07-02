Юрист Денисова: "Игорь хочет играть за "Динамо"

Юрист футболиста московского "Динамо" Игоря Денисова Юрий Зайцев заверил, что его клиент, несмотря на последние события с выдворением полузащитника в дубль, не скрывает желания выступать за бело-голубых.



"Раз в клуб на должность спортивного директора пришел новый человек, то он должен как минимум провести разговор с Денисовым. Впрочем, Андрея Кобелева назначили только сегодня, и он вряд ли начнет работу с этого. Хочется, чтоб встреча игрока с новым руководителем состоялась. У Денисова на руках действующий контракт, который он хочет отрабатывать, и Игорь желает выступать именно за "Динамо". Никаких переговоров с другими клубами мой клиент не ведет, сейчас он находится на сборе с молодежным составом", - сообщил юрист.



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