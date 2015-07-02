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    Юрист Денисова: "Игорь хочет играть за "Динамо"

    Юрист футболиста московского "Динамо" Игоря Денисова Юрий Зайцев заверил, что его клиент, несмотря на последние события с выдворением полузащитника в дубль, не скрывает желания выступать за бело-голубых.

    "Раз в клуб на должность спортивного директора пришел новый человек, то он должен как минимум провести разговор с Денисовым. Впрочем, Андрея Кобелева назначили только сегодня, и он вряд ли начнет работу с этого. Хочется, чтоб встреча игрока с новым руководителем состоялась. У Денисова на руках действующий контракт, который он хочет отрабатывать, и Игорь желает выступать именно за "Динамо". Никаких переговоров с другими клубами мой клиент не ведет, сейчас он находится на сборе с молодежным составом", - сообщил юрист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 20:18
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 3 июля 2015, 21:36

      ну если хочет - пусть играет.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 3 июля 2015, 07:17

      Пусть Кобелев поговорит с тараканом.
      Стас человек восточный, перед начальством прогнуться всегда готов.

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      Рейтинг: +15

      Raul-Ossetia > Борисыч1 4 июля 2015, 19:51

      С каких пор Северная Осетия на восток перекочевала?

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 00:11

      игрок основы, не самый плохой в человеческом плане из представленных в динамо, должен исполнить свою миссию в москве!

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      Рейтинг: +15

      Raul-Ossetia 2 июля 2015, 23:47

      Я не понимаю а что все на Черчесова гонят??? вполне достойно провел сезон!! особенно в еврокубках!! только концовку немного смазали и всё

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Raul-Ossetia 3 июля 2015, 07:19

      В еврокубках был состав и был результат, а потом черджои разогнали состав и убили результат.

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      Рейтинг: +42

      yaustal039 2 июля 2015, 23:37

      Надеюсь они уссатому по щам вместе врежут !

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      Рейтинг: +156

      2000mm 2 июля 2015, 23:26

      Молодых там строит небось!

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 2 июля 2015, 22:25

      пускай играет

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      Рейтинг: +342

      mphuZ 2 июля 2015, 21:45

      куда Денисова сувать ?

      с ФФП там сейчас всё очень плохо =)

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2015, 21:30

      С Кобелевым он то может и договориться, а вот с Черчесовым что то сомневаюсь... Прийдется ему еще подождать пока усатого совсем не свергнут. Что то подсказывает, что при Коболеве это может произойти быстрее.

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      Рейтинг: +124

      обломов > FanatSerj 2 июля 2015, 22:21

      Быстрее от Стаса избавится.....если его трамвай переедет !!!!А так с хорошего бабла его трактором не спихнешь !!Такое впечатление,что только из-за бабок и пришёл в Динамо !!!Стасик наш Капелло друг,это видят все вокруг ....... !!!!

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      Рейтинг: +141

      Rruma 2 июля 2015, 21:29

      возьми () и играй )

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