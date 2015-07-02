Могилевец: "Возвращался в "Зенит" не из-за денег"

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Павел Могилевец выразил мнение, почему не попадал в минувшем сезоне в состав команды, а также приоткрыл завесу тайны касательного своего будущего.



"Я счастлив, когда играю. А раз в последнее время этого не происходит, есть разочарование. Возвращался в "Зенит", чтобы играть в родном городе и за родную команду, а не из-за денег. Ожидал, что все будет по-другому. Но плохой опыт - тоже опыт. Я мог только догадываться, почему играю так мало. Верил, что все зависит от меня и надо еще более усиленно работать на тренировках. А тренера можно понять. Зачем менять состав, если и так все складывается хорошо? Конечно, тренироваться со звездами - это круто. Но еще круче, когда ты еще и играешь. Скучаю по большой игре. И у меня есть варианты как с арендой, так и с полноценным переходом", - поведал Могилевец.



В минувшем сезоне РФПЛ полузащитник сыграл за "Зенит" всего лишь 9 игр.



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