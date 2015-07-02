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    Могилевец: "Возвращался в "Зенит" не из-за денег"

    Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Павел Могилевец выразил мнение, почему не попадал в минувшем сезоне в состав команды, а также приоткрыл завесу тайны касательного своего будущего.

    "Я счастлив, когда играю. А раз в последнее время этого не происходит, есть разочарование. Возвращался в "Зенит", чтобы играть в родном городе и за родную команду, а не из-за денег. Ожидал, что все будет по-другому. Но плохой опыт - тоже опыт. Я мог только догадываться, почему играю так мало. Верил, что все зависит от меня и надо еще более усиленно работать на тренировках. А тренера можно понять. Зачем менять состав, если и так все складывается хорошо? Конечно, тренироваться со звездами - это круто. Но еще круче, когда ты еще и играешь. Скучаю по большой игре. И у меня есть варианты как с арендой, так и с полноценным переходом", - поведал Могилевец.

    В минувшем сезоне РФПЛ полузащитник сыграл за "Зенит" всего лишь 9 игр.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2015 20:01
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 3 июля 2015, 13:47

      Ждем когда проснешься.Бери пример с Шатова.Если будешь тренироваться как он будешь в основе.Однако с такими кондициями как у тебя шансы есть но лени немеряно.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 2 июля 2015, 23:32

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 июля 2015, 22:58

      Неужто?

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 22:51

      Зачем его брали, если играть не дают?

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm > Супервайзер 2 июля 2015, 23:25

      Паспорт. Факинг лимит!

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 2 июля 2015, 21:56

      ага,и Соловьев тоже ))

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 2 июля 2015, 21:35

      удачи молодому, даже в мешке.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2015, 21:34

      Виллаш русских футболистов боится как огня, вот у него уже есть доверенный костяк, а остальные только если сильно припечет на поле выпустит.

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      Рейтинг: +143

      Palex > FanatSerj 2 июля 2015, 22:40

      Правильно мыслишь.Если есть костяк,который оправдывает ожидания,зачем что то менять? Тем более,что Могилевец, игрок очень посредственный.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Palex 2 июля 2015, 22:58

      В Рубине он был совсем не посредственным.

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      Рейтинг: +143

      Palex > rubinovyi2 2 июля 2015, 23:08

      Ну да,тот Рубин был просто эталон.Подбор игроков в Зените, выше чем в Рубине, и Могилевец по всем параметрам, проиграл конкуренцию Витселю и даже стареющему Тимощуку.Можете вернуть его назад и пусть он у вас "феерит".

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Palex 3 июля 2015, 11:14

      Вернули-бы,но Зенит не устраивает усиление потенциальных противников..,тем более такого раздражителя,как Рубин.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > rubinovyi2 3 июля 2015, 13:48

      рубин для зенита принципиальный соперник? Тебе где так мозги промывают?

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      Рейтинг: +143

      Palex > rubinovyi2 3 июля 2015, 15:46

      Зенит на вас,даже внимание не обращает.

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      Рейтинг: +136

      Old Republic > Palex 3 июля 2015, 17:34

      Уже все забыли,что Зенит 5 лет назад с Рубином сделал?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 июля 2015, 21:32

      в тосно?))

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      Рейтинг: +160

      pif57 2 июля 2015, 21:05

      Всё равно всё ещё впереди.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > pif57 2 июля 2015, 21:08

      С Виллаш-Боашем-то. Конечно!))

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 20:55

      Губит хорошего парня Боаш, хоть бы Миллер заступился.

      2
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