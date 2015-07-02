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    Малоян: "Неправда, что я не прошел медобследование в "Кубани"

    Форвард ярославского "Шинника" Артур Малоян, проведший прошлый сезон в тульском "Арсенале" на правах аренды, опроверг информацию о том, что он не прошел медицинское обследование в стане краснодарской "Кубани". Нападающий сейчас находится на сборе с кубанцами и в ближайшее время станет ясно, подпишут ли южане контракт с воспитанником московского "Спартака".

    "Я не прошел медосмотр? Неправда. Два дня назад процедура была успешно проведена. Сказали, что я полностью здоров. Сейчас нахожусь на сборе, все идет к подписанию соглашения. Ясность должна наступить в ближайшее время", - сказал футболист.

    В минувшем сезоне РФПЛ Малоян сыграл 22 матча и трижды поразил чужие ворота.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +686

      старина 3 июля 2015, 11:07

      Детский сад)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 июля 2015, 20:46

      У него плоскостопие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 2 июля 2015, 20:38

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      KARE 2 июля 2015, 19:44

      Покажи справку .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 2 июля 2015, 19:41

      какой то мутный тип..то порше попросит у федерации футбола армении а потом мамой клянется что не просил..теперь вот снова

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6295

      порт 2 июля 2015, 19:28

      Признавайся, поёшь фальцетом?

      0
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