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    "КПР" купил нападающего "Майнца" Полтера

    "Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте подтвердил переход Себастьяна Полтера из "Майнца". Немецкий нападающий подписал трехлетний контрат с английским клубом, вылетевшим по итогам прошлого сезона в Чемпионшип.

    24-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в клубе второй Бундеслиги "Унион". В составе команды Полтер сыграл в 29 матчах и забил 14 голов.

    В "Майнц" игрок перешел в 2013 году из "Вольфсбурга".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 18:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe 2 июля 2015, 19:37

      А Хару кто купит?

      0
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 2 июля 2015, 18:59

      Главное чилийца ни кого из Майнца не купили!!!

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 18:30

      КПР в чемпиошипе...значит средний или никакой нападающий.

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 2 июля 2015, 18:26

      Месси нервно сглотнул

      0
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