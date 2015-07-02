"КПР" купил нападающего "Майнца" Полтера

"Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте подтвердил переход Себастьяна Полтера из "Майнца". Немецкий нападающий подписал трехлетний контрат с английским клубом, вылетевшим по итогам прошлого сезона в Чемпионшип.



24-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в клубе второй Бундеслиги "Унион". В составе команды Полтер сыграл в 29 матчах и забил 14 голов.



В "Майнц" игрок перешел в 2013 году из "Вольфсбурга".



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