Кобелев - спортивный директор ФК "Динамо"

Андрей Кобелев официально назначен на пост спортивного директора ФК "Динамо".



Официальный сайт команды приводит слова Кобелева относительно его новой должности:



"Очень рад вновь вернуться в родной клуб. В "Динамо" я воспитывался, в нем я провел большую часть карьеры как футболист, а затем тренировал команду. Сегодня интересно попробовать свои силы на новом поприще. Спортивный директор для меня должность новая, но ни для кого не секрет, что функции главного тренера и спортивного директора по части комплектования команды во многом пересекаются, так что проблем возникнуть не должно".





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