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    Кобелев - спортивный директор ФК "Динамо"

    Андрей Кобелев официально назначен на пост спортивного директора ФК "Динамо".

    Официальный сайт команды приводит слова Кобелева относительно его новой должности:

    "Очень рад вновь вернуться в родной клуб. В "Динамо" я воспитывался, в нем я провел большую часть карьеры как футболист, а затем тренировал команду. Сегодня интересно попробовать свои силы на новом поприще. Спортивный директор для меня должность новая, но ни для кого не секрет, что функции главного тренера и спортивного директора по части комплектования команды во многом пересекаются, так что проблем возникнуть не должно".

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    Источник: ФК «Динамо»

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    02.07.2015 17:38
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 3 июля 2015, 18:18

      Если только с усатым уживутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      iron_69 2 июля 2015, 23:32

      Кто нибудь мне может объяснить, чего добился Кобелев как тренер???

      0
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      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > iron_69 3 июля 2015, 00:03

      бронзовые медали чемпионата России с Динамо

      3
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    • ...
      Рейтинг: +145

      artemka451 2 июля 2015, 23:16

      Мне кажется лучше б вместо усатого, но вам виднее!!!!!

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 2 июля 2015, 21:59

      ураааа! ПРавда,хотелось его в главные тренеры к нам,а Силкина в генюдиректора

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 июля 2015, 21:35

      а мог бы еще тренером поработать.
      У него получилось бы.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 2 июля 2015, 21:22

      начало возрождения клуба положено, рад...))

      0
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      Рейтинг: +49

      баск 2 июля 2015, 21:19

      Ну а что, может это и вариант, почему нет.

      Футбол Кобелев знает, ясен пень, ответственности у спортдира меньше, чем у ГТ..
      Что-то есть тут, может оно и получится..
      Как ГТ, АНК очевидно сдулся в свое время, и в Динамо, и в Самаре впоследствии.
      И это неудивительно, в этом качестве АНК проявил себя слишком упертым и не в меру трусоватым..
      Следовательно, ответственность ГТ ему пока не по плечу.
      А вот в качестве спортдира может дело и пойдет, кто знает, посмотрим..

      Сомнительна только, пожалуй, общеполитическая составляющая этого назначения, она выглядит как подготовка к подсидке Черчесова, что сейчас не есть хорошо..

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2015, 19:57


      Черчесову будет неспокойно.

      Работать Главным тренером в клубе, когда среди руководства есть тренер более высокого класса - тут нервы вряд ли выдержат.

      -

      Но для Динамо ситуация обрела особую надёжность: если Черчесов перестанет справляться - клуб не пострадает в любом случае.

      0
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      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ > ФК Зенит всея Руси 2 июля 2015, 20:00

      Да не гони,где это Кобелев стал тренером более высокого класса???

      2
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      Рейтинг: +449

      Сенситив > ХУБУЛ 2 июля 2015, 21:10

      просто он им всегда был...))

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 июля 2015, 19:43

      Поздравления Андрею

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      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Zenit-84 2 июля 2015, 19:58

      +

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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 2 июля 2015, 19:42

      кто знает - динамовский дух есть?

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      Рейтинг: +236

      Igo0rek > Медный купоpос 2 июля 2015, 19:45

      У экзорцистов спроси

      2
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