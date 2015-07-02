Алексей Андронов: "Думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны"

Комментатор НТВ-плюс Алексей Андронов в своей колонке в еженедельнике "Футбол" высказал свои ожидания от трансферной политики российских клубов в ближайшие сезоны:



"Я думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны. Запрет давать деньги на трансферы - решение довольно логичное. Команды должны заботиться о том, как зарабатывать деньги и становиться самоокупаемыми. Ну или хотя бы стремиться к этому. Обязательно ли для этого Халк и Витсель? Уверен, что нет. В конце концов «Зенит» и ЦСКА брали кубок УЕФА, когда ни Халка, ни Витселя еще не было и в помине. Я очень надеюсь, что этот закон заставит клубы думать, как и над чем работать Что касается аутсайдеров, то данный закон никак не повлияет на их развитие. Нужно уже отучаться высасывать деньги у компаний и пробовать привлекать богатых людей для инвестирования и помощи футбольным клубам. В Европе все давно так делают".







