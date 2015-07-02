Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Андронов: "Думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны"

    Комментатор НТВ-плюс Алексей Андронов в своей колонке в еженедельнике "Футбол" высказал свои ожидания от трансферной политики российских клубов в ближайшие сезоны:

    "Я думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны. Запрет давать деньги на трансферы - решение довольно логичное. Команды должны заботиться о том, как зарабатывать деньги и становиться самоокупаемыми. Ну или хотя бы стремиться к этому. Обязательно ли для этого Халк и Витсель? Уверен, что нет. В конце концов «Зенит» и ЦСКА брали кубок УЕФА, когда ни Халка, ни Витселя еще не было и в помине. Я очень надеюсь, что этот закон заставит клубы думать, как и над чем работать Что касается аутсайдеров, то данный закон никак не повлияет на их развитие. Нужно уже отучаться высасывать деньги у компаний и пробовать привлекать богатых людей для инвестирования и помощи футбольным клубам. В Европе все давно так делают".


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2015, 05:43

      Некоторые клубы выступающие в групповых этапах ЛЧ ЛЕ стоят на порядок дешевле Халка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 2 июля 2015, 20:59

      В чем разница между компаниями и богатыми людьми?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > richi 2 июля 2015, 23:08

      Есть бюджет конкретной кампании, который ежегодно утверждается и он же в себя учитывает выделения денег на спонсирование клуба. А богатый человек - это частное лицо со своими деньгами, которые не связаны с кампанией.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > 10 seconds to stars 3 июля 2015, 18:42

      Ты прикалываешься? Я имею ввиду, в чем разница между спонсированием богатыми людьми и компаниями. В чем разница, человек отдает свои личные деньги или деньги, принадлежащей ему компании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 2 июля 2015, 20:21

      Достигнув определенного уровня они сами будут давать и "высасывать" не придется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      баск 2 июля 2015, 19:49

      Андронов прав, российский футбол ждут серьезные, возможно, драматичные изменения.

      К чему они приведут- посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ 2 июля 2015, 19:47

      Пришли смотреть на твою игру 50-60 тыс. человек так и получи за это, приходят по 2-3 тыс. получай точно так же. Думаю справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 2 июля 2015, 19:46

      андронов-негодяй!его надо забанить а не обыкновенных читателей!эта мра.ь нелицеприятно выразился против гл тренера Капелло и др.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 2 июля 2015, 19:40

      в принципе, здраво рассудил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 19:19

      Какой умный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      30rustam30 2 июля 2015, 19:14

      Да,и зарплату платить исходя из результатов. Помню помню тот Зенит,ооочень симпатичная команда была!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 19:03

      наша реальность интересна не правилами, а исключениями!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11