Денисов может быть отдан в "Краснодар" в аренду

Игорь Денисов может оказаться в аренде у "Краснодара" в том случае, если этот переход будет подтвержден новым спортивным директором "Динамо" Андреем Кобелевым.



Сам футболист никак не комментирует возможную аренду.



Как сообщает "Советский спорт", если отношения Денисова и главного тренера команды Станислава Черчесова не будут урегулированы. тогда игрок, действительно, в предстоящем сезоне будет выступать за "Краснодар" на правах аренды.





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