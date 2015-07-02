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    Денисов может быть отдан в "Краснодар" в аренду

    Игорь Денисов может оказаться в аренде у "Краснодара" в том случае, если этот переход будет подтвержден новым спортивным директором "Динамо" Андреем Кобелевым.

    Сам футболист никак не комментирует возможную аренду.

    Как сообщает "Советский спорт", если отношения Денисова и главного тренера команды Станислава Черчесова не будут урегулированы. тогда игрок, действительно, в предстоящем сезоне будет выступать за "Краснодар" на правах аренды.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2015 16:31
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 июля 2015, 23:23

      И, тут с тренером не лады. По ходу Денисову уже пора в тренеры. Может это его призвание.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 2 июля 2015, 22:02

      Вариант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 21:37

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +141

      Rruma 2 июля 2015, 21:32

      Это интересно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 2 июля 2015, 20:06

      ГариК вряд ли извинится так что аренда практически гарантирована)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2015, 20:06

      Быки кому-то надоели?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 2 июля 2015, 19:50

      Тоже уже задержался в футболе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 2 июля 2015, 19:40

      Не надо нам разлагать дисциплину

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 2 июля 2015, 19:32

      хз у него такая зарплата что мама не горюй) ну если будет аренда, то он наверняка заиграет на должном уровне...

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      Рейтинг: +87

      mordvin60 2 июля 2015, 19:30

      Почему-то кажется, что с Кононовым он сработается

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