Денисов может быть отдан в "Краснодар" в аренду

И, тут с тренером не лады. По ходу Денисову уже пора в тренеры. Может это его призвание.
Игорь Денисов может оказаться в аренде у "Краснодара" в том случае, если этот переход будет подтвержден новым спортивным директором "Динамо" Андреем Кобелевым.
Сам футболист никак не комментирует возможную аренду.
Как сообщает "Советский спорт", если отношения Денисова и главного тренера команды Станислава Черчесова не будут урегулированы. тогда игрок, действительно, в предстоящем сезоне будет выступать за "Краснодар" на правах аренды.