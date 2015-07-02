Стадион "Динамо" будет назван в честь Льва Яшина

Новый стадион московского "Динамо" будет носить имя легендарного вратаря Льва Яшина.



Руководитель проекта Андрей Перегудов сообщил, что именем советского голкипера будет назван центральный стадион большого спортивного комплекса под названием "ВТБ Арена Парк", строящегося в Петровском парке. Кроме того, именем Льва Яшина может быть названа одна из улиц внутри этого большого комплекса.



Разрешение на использование имени вратаря дала его вдова Валентина Яшина.



"Мы давно хотели присвоить стадиону имя Льва Ивановича, но без благословения Валентины Тимофеевны принимать такое решение было бы некорректно", - приводит слова Перегудова сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.





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