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    Sportbox.ru может прекратить свое существование

    Судьба популярного спортивного портала Sportbox.ru зависит от решения руководства нового телеканала "Спорт Плюс", который начнет вещание на частотах "России 2" с 1 сентября этого года.
    Журналист КХЛ ТВ Никита Коротеев в своем твиттере пишет о возможном закрытии портала: "Кроме Дирекции спортивных программ (всего 460 сотрудников), закроют и Sportbox.ru. Будет ли "Газпром-Медиа" создавать новый сайт, пока непонятно".
    Кроме того, в твиттере высказался и выпускающий редактор сайта Арсений Пиганов: "Будем верить, что "Спорт Плюс" все-таки возьмет под свое крыло СБ. Переехать в Останкино было бы здорово".
    Ранее комментатор "России 2" Александр Неценко сообщил, что стало известно об увольнении всех сотрудников спортивного отдела ВГТРК. Однако точной информации о новом телеканале, который будет запущен при помощи холдинга "Газпром-Медиа", и его сотрудниках, а также о будущем портала sportbox.ru пока нет.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Eurosport.ru

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    02.07.2015 12:59
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    Комментарии154
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:18

      Бубнов без работы останется:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 3 июля 2015, 08:09

      да че хоите делайте ...гардоны! ЛЧ покажите лучше по нормальному каналу. этот нтв не всегда под рукой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      311 3 июля 2015, 00:42

      Ну значит и хоккей на сопки перекочует. Футбола то давно уже нет.

      1
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      Рейтинг: +43

      laim2 2 июля 2015, 23:42

      Появится что-то другое, вряд ли спортивная ниша будет пустовать

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 июля 2015, 22:13

      Какого чёрта, это значит, что Формула 1 останется только на Спорт 1. Я с этим категорически не согласен.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 2 июля 2015, 22:10

      стабильно не живется

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 21:54

      "Подарок" к празднику...

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 июля 2015, 21:37

      Было бы жаль если их в старом формате прикрыли -сейчас не пойми что стало,как впрочем и со многими ресурсами(евроспорт например)-не понимаю зачем так неумело модернизировать ресурсы ,если люди привыкают к знакомому формату??

      2
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      Рейтинг: +26

      Bus-driver 2 июля 2015, 21:35

      Стогниенко надо на нтв плюс переходить. Самый норм каментер. Ну еще Розанов. От Елагина спать охота че то под нос себе бубнит вечно.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 2 июля 2015, 20:57

      Посмотрел сегодня очередную ржуще-вопящую экспертизу Бубнова с Боярским и понял - мы много потеряем.

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