Sportbox.ru может прекратить свое существование

Судьба популярного спортивного портала Sportbox.ru зависит от решения руководства нового телеканала "Спорт Плюс", который начнет вещание на частотах "России 2" с 1 сентября этого года.

Журналист КХЛ ТВ Никита Коротеев в своем твиттере пишет о возможном закрытии портала: "Кроме Дирекции спортивных программ (всего 460 сотрудников), закроют и Sportbox.ru. Будет ли "Газпром-Медиа" создавать новый сайт, пока непонятно".

Кроме того, в твиттере высказался и выпускающий редактор сайта Арсений Пиганов: "Будем верить, что "Спорт Плюс" все-таки возьмет под свое крыло СБ. Переехать в Останкино было бы здорово".

Александр Неценко сообщил, что Ранее комментатор "России 2"сообщил, что стало известно об увольнении всех сотрудников спортивного отдела ВГТРК . Однако точной информации о новом телеканале, который будет запущен при помощи холдинга "Газпром-Медиа", и его сотрудниках, а также о будущем портала sportbox.ru пока нет.