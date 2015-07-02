Sportbox.ru может прекратить свое существование

Бубнов без работы останется:)
Бубнов без работы останется:)
да че хоите делайте ...гардоны! ЛЧ покажите лучше по нормальному каналу. этот нтв не всегда под рукой
Ну значит и хоккей на сопки перекочует. Футбола то давно уже нет.
Появится что-то другое, вряд ли спортивная ниша будет пустовать
Какого чёрта, это значит, что Формула 1 останется только на Спорт 1. Я с этим категорически не согласен.
стабильно не живется
"Подарок" к празднику...
Стогниенко надо на нтв плюс переходить. Самый норм каментер. Ну еще Розанов. От Елагина спать охота че то под нос себе бубнит вечно.