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    "Боруссия" отказала "Севилье" в трансфере Иммобиле

    "Севилья" пытаясь найти замену перешедшему в "Милан" Карлосе Бакке сделала предложение дортмундской "Боруссии" о покупке форварда Чиро Иммобиле за 10 млн. евро, но немцев не устроила сумма предложенная испанцами. Те все же не теряют надежду договориться о покупке, настаивая на продолжении переговоров.

    Напомним, Иммобиле перебрался в Дортмунд из "Торино" в прошлом годуза сумму в 19,4 млн. евро, но не сумел проявить себя, забив всего три гола, к тому же итальянец не раз заявлял, что ему не нравится в Германии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 12:03
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2015, 05:50

      А в позапрошлом сезоне был лучшим бомбардиром серии А

      0
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 19:11

      А вообще от прежнего "духа Боруссии" мало что осталось.Игроки и те,по пальцам перечесть.И почему то никто не покупается...О чём там думают.

      0
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      Рейтинг: +57

      hejabvb > Hardwell 2 июля 2015, 19:51

      Ставку сделали не на тех игроков. Вовремя не побеспокоились об интересах лидеров. Но на ошибках учатся.

      0
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 19:09

      Реальная ему цена 13,5 лямов.
      Мне непонятно,с какого перепоя КОКО у Динамо стоит 25???Это по их самым скромным заявлениям.Ну правильно теперь,паспорт,лимит...Пора это прекращать.

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 2 июля 2015, 17:08

      Форвард забивающий 3 гола не может стоить больше 10 млн. Так что если Боруссия не продаёт, лучше найти другие варианты.

      0
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      Рейтинг: +10

      orewoo 2 июля 2015, 15:31

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +686

      старина > orewoo 2 июля 2015, 18:06

      Так вот в чем проблема Иммобиле?))))

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      Рейтинг: +27

      valencia14 2 июля 2015, 13:17

      у севильи всего 1 форвард остался Гамейро, кем играть будут в ЛЧ, опорорят испанию таким темпом

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > valencia14 2 июля 2015, 14:15

      Яго Аспас есть еще, но его отдали в аренду Сельту, пекрешел Кукута из Челси, вернули Русеску и Рабильо, конечно врядли кто может заменить Бакку, разве молодой чилиец, все равно покупки будут на позицию нападающего

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      Рейтинг: +31

      mendez999 2 июля 2015, 12:58

      все форварды после чемпионата Италии нигде не могут заиграть, вывод сидите дома

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      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 12:51

      глупые

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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > кермет 2 июля 2015, 13:02

      Судя по твоим глупым комментариям видно, что у тебя действительно лягушачий мозг.

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      Рейтинг: +166

      кермет > Richard Zwen Kruspe 2 июля 2015, 13:10

      мой мозг это мозг весь соккер квееее думай каво оскорбляеш малой

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      Рейтинг: +57

      hejabvb 2 июля 2015, 12:49

      Думаю можно договориться за 10 сразу, а потом еще 5-6 в зависимости от его результатов. Сейчас ведь часто так делают. На острие хотелось бы видеть Обамеянга, а Чиро гнобить на скамейке тоже не дело, хороший все равно игрок.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 2 июля 2015, 12:26

      и это правильно!

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