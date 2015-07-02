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    Сегодня Кобелев станет спортивным директором "Динамо"

    Сегодня московское "Динамо" объявит о назначении Андрея Кобелева новым спортивным директором. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе. На этом посту 46-летний специалист сменит Гурама Аджоева, который вчера объявил об уходе с должности по собственному желанию.

    Напомним, Андрей Николаевич играл в составе "Динамо" с 1985 по 1992 год и в 2002 году, после чего с 2006 по 2010 год был главным тренером команды.

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    Источник: ТАСС

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    02.07.2015 10:52
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 18:12

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +84

      Mangur 2 июля 2015, 17:00

      Удачи Кобелеву.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      VLR123 2 июля 2015, 16:23

      Хороший выбор, поздравляю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 июля 2015, 16:13

      Хорошая новость...помню его трененром...на мой взгляд один из лучших был у динамо...(при нем и стала симпотизировать этой команде)...Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 2 июля 2015, 15:52

      Давно пора истинному динамовцу данную работу доверить

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      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 15:33

      Ему бы тренером...............

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > starche 2 июля 2015, 16:12

      Так он же был уже тренером, вроде у него не очень получилось. Помню, как они ЦСКА Софийскому влетали.

      0
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      Рейтинг: +10

      orewoo 2 июля 2015, 15:26

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      Рейтинг: +137

      olebar73 2 июля 2015, 14:18

      Добро пожаловать, Андрей Николаевич! Успехов на новом поприще. А та может и Черчесова смените.

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 2 июля 2015, 14:16

      Питерская разборка давай Андрюха зови Денисова и совершай план развала полицейской конторки

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 2 июля 2015, 13:53

      А ведь у Кобелева не плохо получалось в Динамо тренером и показывал не плохие результаты и без такого количества бобла.

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