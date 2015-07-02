Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА. Напомним, 27 мая в Цюрихе были арестованы 7 чиновников ФИФА по подозрению в получении взяток на сумму в 150 млн. долларов США, а в результате коррупционного скандала подал в отставку президент организации Йозеф Блаттер.



Внеочередное заседание, на котором опреелится дата выборов нового президента ФИФА состоится 20 июня в Цюрихе, а до выборов руководить организацией продолжит Блаттер, занимающий свой пост с 1998 года.



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