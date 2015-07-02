Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА

    Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА. Напомним, 27 мая в Цюрихе были арестованы 7 чиновников ФИФА по подозрению в получении взяток на сумму в 150 млн. долларов США, а в результате коррупционного скандала подал в отставку президент организации Йозеф Блаттер.

    Внеочередное заседание, на котором опреелится дата выборов нового президента ФИФА состоится 20 июня в Цюрихе, а до выборов руководить организацией продолжит Блаттер, занимающий свой пост с 1998 года.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии66
    ...
    • ...
      Рейтинг: +293

      Poloten4ick 2 июля 2015, 21:37

      Вован всех отмажет и на свою зону пригласит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      нечитайло 2 июля 2015, 20:47

      вершители судеб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 2 июля 2015, 18:19

      Перечисляли взятки через банки Америки, пусть отвечают по законам этой страны. Без вариантов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      Palex > vashinin 2 июля 2015, 22:35

      Еще один,Блоссией зомбированный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 17:48

      медленно, но верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 2 июля 2015, 17:07

      А Блаттер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 2 июля 2015, 15:57

      Блаттер: "Поеду к другу в Ростов, давно меня зовет, на страусиную ферму!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 15:47

      И тут свой нос сунули.......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 2 июля 2015, 15:44

      Круг сжимался_))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 2 июля 2015, 15:39

      А че пля этой мерике надо, лезут куда их не просят?!! В Швейцарии арестовали, в Швейцарии работали, в Швейцарии и разберутся!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Apsny 2 июля 2015, 15:27

      Главная американка здесь).

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11