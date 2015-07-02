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    "Манчестер Юнайтед" идет на уступки "Реалу" и снижает трансферную цену на Де Хеа

    Мадридский "Реал" не прекращает попыток подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, который и сам желает вернуться на родину. По информации испанской прессы стороны достигли значительного прогресса в переговорах.

    Если раньше манкунианцы требовали за своего голкипера 44 млн. евро, то сейчас снизили цену до 35 млн. евро, при этом сливочные согласны заплатить 30 млн. евро. Такой шаг обусловлен тем, что тренер "МЮ" Ван Гаал хочет определиться с составом команды до 13 июля, когда англичане начнут предсезонное турне по США.

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    Источник: AS

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    02.07.2015 10:12
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    Комментарии151
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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2015, 06:01

      А куда Касильяс уйдет

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 2 июля 2015, 23:24

      Не понятно к какому соглашению пришли стороны, но выводы такие напрашиваются:
      Я хоть не болельщик клуба, но скажу, идти на уступки не серьезно для МЮ будто бы не продают вратаря, а решаются побыстрее от него избавиться, а Реал будто бы делает одолжение и покупает его давая 30 лямов.

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 2 июля 2015, 21:20

      Короче, для меня Давид уже не игрок МЮ. Так что пусть валит в реал.

      Там ему, глоры на стадионе, после 1-2 неудачного матча, сразу напомнят "матрасное" прошлое))

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > ReD_MU_DeVIL 2 июля 2015, 21:22

      Наконец-то нашелся человек, который одного мнения со мной.
      Ему в аэропорту напомнят Матрасники, а на стадионе розовые глоры его добьют окончательно, потом жалеть будет о своем переходе, а на его место нужно Лено брать.

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      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 2 июля 2015, 21:16

      что то реал с му мушниками мутят...при чем не честное что то...

      0
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > ЛИВЕРПУЛЬ2005 2 июля 2015, 21:21

      Заговор против лузерки на следующий сезон мутят:)

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      Рейтинг: +13

      Santon_3 2 июля 2015, 19:25

      Надеются, что на Рамоса в ответ скинут - наивные.

      0
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      Рейтинг: +144

      hakuNJ > Santon_3 2 июля 2015, 19:43

      Наивные? Да 35 миллионов даже самые лучшие футболисты не стоят, если у них остается всего год по контракту. Так что ничуть не наивные :) надеются, что Мадрид предоставит им эту сумму, но проблема вся теперь в финансовом fair-play, возможно, Мадрид бы и рад переплатить в очередной раз, но в долгосрочной перспективе - это убыточная тактика.

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      Рейтинг: +13

      Santon_3 > hakuNJ 2 июля 2015, 22:20

      Я имел в виду то, что скинув цену на Де Хеа, последует ответ за Реалом, который "скинет" цену на Рамоса!

      0
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      Рейтинг: +144

      hakuNJ > Santon_3 3 июля 2015, 03:30

      Рамос выбивает себе пожирнее контракт. Он нам самим нужен, так как остается только возрастной Пепе и Варан, а это слишком мало для целого сезона. Конечно, можно сделать ставку на Начо, но он еще не готов. Так что Рамос привлечет к себе внимание и они подпишут новый долгосрочный контракт в ближайшем будущем.

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      Рейтинг: +46

      Karakas 2 июля 2015, 19:15

      обмен де хеа-рамос

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 2 июля 2015, 18:12

      Бред)

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 2 июля 2015, 17:54

      надоел этот трансфер

      2
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      Рейтинг: +226

      рус фан 2 июля 2015, 17:25

      МЮ считаю по любому надо продавать Де Хеа и кроме Реала особо никто им не интересуется, а ведь контракт у Испанца через год закончится и он просто перейдет свободным агентом. Платить 30 млн и так много при таком раскладе, мы у Баварии Крооса взяли за 16 млн (сумма с учетом перехода Алонсо) при таких же обстоятельствах и сами недавно Хедиру бесплатно отпустили, МЮ тормозит. У Реала и МЮ хорошие отношение вполне возможно что сейчас то же будет обмен с доплатой.

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 июля 2015, 16:49

      Вудворт чудит.

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