Аршавин может стать игроком "Кубани"

Успехов всякое в жизни бывает! Хотя возраст свое дает!
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Успехов всякое в жизни бывает! Хотя возраст свое дает!
опа, Джигурда!!!!!
Аршавин:
ой ся, ты, ой ся
ты меня не бойся
я Андрюха-чипсоед
лавка не беспокойся
Такие игроки,которые закончили играть и прославлять Россию,через год,после отъезда за рубеж,а вернувшись,перестали играть вообще,но получать как мировые звезды,достойны закончить карьеру в ФНЛ.
Очень хорошая новость!!!надеюсь не утка. Если будет доверие тренера, то уверен он станет лидером этой команды!!!
ЗРЯ
Слишком хорош для Кубани! В другой краснодарский клуб ему нужно!
...давай Андрей,поиграй еще,порадуй Кубань и нас своей неординарной игрой,удачи...
АВБ выпускал на поле Аршавина и Кержакова на 5минут на поле , хотя выпадающего из игры Данни выпускал на весь матч.Тренер видно настоящий приверженец европейских,,ценностей'' среди которых и садомаза.Мы болельщики Питера не принимаем такую необьективность по отношению к нашим игрокам и его постоянное нытьё .Думаем ,что в АПЛ уволив АВБ, правильно оценили его работу.Желаем ему скорее вернуться в Португалию вместе со своим другом - потухшим Данни - после провала в ЛЧ!
Зачем он Кубани????
Гм... интересно будет посмотреть на "Кубань" в наступающем сезоне.