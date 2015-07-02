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    Аршавин может стать игроком "Кубани"

    В ближайшее время Андрей Аршавин может стать игроком "Кубани". Стало известно, что краснодарской клуб сделал футболисту соответствующее предложение и ожидает ответа.
    Напомним, в конце июня у Андрея истек контракт с клубом, продлевать который "Зенит" не стал, взяв курс на омоложение состава.

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 09:42
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    Комментарии182
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      Рейтинг: +188

      Nikola45 3 июля 2015, 23:24

      Успехов всякое в жизни бывает! Хотя возраст свое дает!

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 3 июля 2015, 22:07

      опа, Джигурда!!!!!


      Аршавин:
      ой ся, ты, ой ся
      ты меня не бойся
      я Андрюха-чипсоед
      лавка не беспокойся

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 3 июля 2015, 20:47

      Такие игроки,которые закончили играть и прославлять Россию,через год,после отъезда за рубеж,а вернувшись,перестали играть вообще,но получать как мировые звезды,достойны закончить карьеру в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +30

      BersBox 3 июля 2015, 17:51

      Очень хорошая новость!!!надеюсь не утка. Если будет доверие тренера, то уверен он станет лидером этой команды!!!

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 3 июля 2015, 16:12

      ЗРЯ

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:16

      Слишком хорош для Кубани! В другой краснодарский клуб ему нужно!

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      Рейтинг: +29

      shur 3 июля 2015, 09:40

      ...давай Андрей,поиграй еще,порадуй Кубань и нас своей неординарной игрой,удачи...

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      Рейтинг: +35

      gracie 3 июля 2015, 00:37

      АВБ выпускал на поле Аршавина и Кержакова на 5минут на поле , хотя выпадающего из игры Данни выпускал на весь матч.Тренер видно настоящий приверженец европейских,,ценностей'' среди которых и садомаза.Мы болельщики Питера не принимаем такую необьективность по отношению к нашим игрокам и его постоянное нытьё .Думаем ,что в АПЛ уволив АВБ, правильно оценили его работу.Желаем ему скорее вернуться в Португалию вместе со своим другом - потухшим Данни - после провала в ЛЧ!

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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити 2 июля 2015, 23:46

      Зачем он Кубани????

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      Рейтинг: +71

      auersmacher 2 июля 2015, 23:14

      Гм... интересно будет посмотреть на "Кубань" в наступающем сезоне.

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