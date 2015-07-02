В ближайшее время Андрей Аршавин может стать игроком "Кубани". Стало известно, что краснодарской клуб сделал футболисту соответствующее предложение и ожидает ответа.



Напомним, в конце июня у Андрея истек контракт с клубом, продлевать который "Зенит" не стал, взяв курс на омоложение состава.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.