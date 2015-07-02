Бенитесу нужен Льоренте

Главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести в команду форварда "Ювентуса" Фернандо Льоренте. Новому наставнику "сливочных" необходим классический центрфорвард, при этом

сам Льоренте не против своего возвращения на родину.



В прошлом сезоне Льоренте после прихода в "Ювентус" форварда "Реала" Мораты потерял место в стартовом составе туринцев и в основном довольствовался выходами на замену.



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