Бенитесу нужен Льоренте

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Главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести в команду форварда "Ювентуса" Фернандо Льоренте. Новому наставнику "сливочных" необходим классический центрфорвард, при этом
сам Льоренте не против своего возвращения на родину.
В прошлом сезоне Льоренте после прихода в "Ювентус" форварда "Реала" Мораты потерял место в стартовом составе туринцев и в основном довольствовался выходами на замену.
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