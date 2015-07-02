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    Бенитесу нужен Льоренте

    Главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести в команду форварда "Ювентуса" Фернандо Льоренте. Новому наставнику "сливочных" необходим классический центрфорвард, при этом
    сам Льоренте не против своего возвращения на родину.

    В прошлом сезоне Льоренте после прихода в "Ювентус" форварда "Реала" Мораты потерял место в стартовом составе туринцев и в основном довольствовался выходами на замену.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 09:17
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +25

      suyrax 2 июля 2015, 23:19

      Что Бенитесу что Антилотти нужны в первом долгом мозги Анчилотти фуцин, фуцанул Суареса и пипец терь еще один фуцин пришел щас и Агуэро фуцанут

      0
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      Рейтинг: +13

      Santon_3 2 июля 2015, 19:23

      Что-то Рафа не с того начал!

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      Рейтинг: +226

      рус фан 2 июля 2015, 18:14

      Агуэро или Левандовски, но Льеренте он даже в Юве не особо впечатлял.

      0
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      Рейтинг: +18

      JamesR 2 июля 2015, 17:43

      Беня с ума сошел, какой Льоренте, какой Васкес?

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      Рейтинг: +256

      Arhive 2 июля 2015, 17:42

      вот будет весело если король Лев заиграет там и начнет выигрывать с Реалом титулы!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 июля 2015, 17:11

      беня чаще всего портит тот клуб, в который пришел.
      исключение Валенсия в начале 2000х и Ливер в 2005.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 2 июля 2015, 16:31

      Пускай переходит в Реал. В Испании вновь сможет вернуться на былой уровень.

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      Рейтинг: +293

      1897 2 июля 2015, 14:41

      А вот я,например,не вижу ничего смешного в трансфере Льоренте в Реал или может здесь умники считают,что такие люди как Ибрагимович,ван Перси и им подобные,у кого карьера движется к закату,будут согласны просиживать последние футбольные годы на скамейке в Мадриде.Тот же Бензема сразу "смотает удочки" с приходом условного Агуэро,уж поверьте,на основного нападающего сб.Франции покупатели найдутся и причем солидные покупатели.Держать двух равноценных форвардов Реал не будет,вспоминайте Игуаина и Бензема,а вот такой парень,как Льоренте для ротации самое то:не нытик,ответственный,забивавший не мало в Ла Лиге.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > 1897 2 июля 2015, 15:23

      Льоренте надо оставить у старухи, а в бланкос вернуть Морату.

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      Рейтинг: +25

      suyrax > 1897 2 июля 2015, 23:22

      Лично я Ван перси и Ибрагимовича за нормальных игроков не считаю они оба дно

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 2 июля 2015, 14:14

      Пхахахаа ))))) мои соболезнование )))))))

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      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 2 июля 2015, 13:59

      Во, берите, берите)

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