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    Пепе ведет переговоры с "Удинезе"

    Опытный полузащитник "Ювентуса" Симоне Пепе ведет переговоры о переходе в "Удинезе". Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце года, поэтому футболист уже может выбирать себе новую команду.

    Пепе так и не смог закрепиться в составе туринского клуба, проведя в минувшем сезоне 12 матчей и из них только однажды выйдя в стартовом составе и проведя на поле всего 221 минуту.

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    02.07.2015 08:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 2 июля 2015, 16:32

      В Удинезе Пепе играл, так что фриульцы с радостью примут его обратно. К тому же бесплатно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Metz57100 2 июля 2015, 12:57

      Сначала подумал пепе, защитник реала))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 12:50

      полнейшая бесдарност как и болшинство игроков ювентос ква ква

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:40

      Неплохой вариант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 2 июля 2015, 11:38

      Хороший клуб для продолжения карьеры.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 2 июля 2015, 10:31

      в Удинезе может полноценно играть, а в Юве перспективы нет, только лавочка!

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 2 июля 2015, 10:09

      Симоне полезен, но в основу не пройдет. Удинезе хороший для него варинт.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:03

      Вполне нормальное время для опытного!

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:05

      В поисках лучшей доли...

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 08:58

      Вполне закономерно.

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