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    Адриано прибудет на сбор "Шахтера" 4 июля

    Форвард "Шахтера" Луис Адриано до сих пор отсутствует в расположении команды, проводящей свой первый предсезонный сбор в Австрии. Действующий контракт бразильца истекает в конце года, а донецкий клуб всеми силами пытается продать дорогостоящего нападающего.

    "По Адриано ситуация такая, что он еще игрок "Шахтера" . Он пообещал, что прибудет в расположение команды 4 июля - рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. - У него есть предложения, и он знает, что его ждет, если решит дождаться окончания контракта. Я бы посоветовал ему поменьше слушать своих агентов".

    Напомним, что сейчас ближе всех к заключению контракта с бразильцем находится "Милан".


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    Источник: Matchday.ua

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    02.07.2015 08:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 2 июля 2015, 11:53

      По скорее бы его забрать к нам! Очень хочеться этого!

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      Рейтинг: +45

      Forza Milаn > Ac Milan Champion 2 июля 2015, 16:33

      Довольно посредственный игрок еще можно попытаться подписать кого то получше

      1
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 2 июля 2015, 11:32

      Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о раскладах в борьбе за нападающего украинского клуба Луиза Адриано.

      — «Милан» на данный момент фаворит в борьбе за Луиза, — сказал Луческу. — О «Роме» речь не идет. С этим клубом мы могли договорится зимой, когда коллектив собирался взять Адриано в аренду, однако мы играли в Лиге чемпионов и не могли его отдать. «Аль-Ахли» и «Фенербахче» предлагали 8 миллионов евро, но Луиза не интересуют эти предложения.
      Напомним, что ранее «Шахтер» договорился с «Аль-Ахли» за спиной игрока, однако бразилец отказался ехать играть в ОАЭ.

      За донецкий клуб он выступает с 2007 года, провел в футболке «Шахтера» 265 матчей и забил 128 мячей.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 2 июля 2015, 10:17

      Шахтёр теряет лидера!

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > cska plus 2 июля 2015, 18:58

      "Шахтёр"-делает реальное бабло...(Фернандиньё..Вилиан..Мхитарян..Д.Коста..Тимощук..Чигринский..и.т.д)..

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 10:09

      Печалька для Луиски

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:06

      Никто не хочет тратиться...

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 2 июля 2015, 08:44

      Скорее у Ренатки кончилось бабло на супердорогих бразил…

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > KAFA2525 2 июля 2015, 09:07

      Зато он помогает людям гуманитаркой на миллионы

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > MariupolFERD 2 июля 2015, 09:24

      Мизер, по сравнению с помощью простых РОССИЯН!!!

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      Рейтинг: +11

      TAGIIIIL > KAFA2525 2 июля 2015, 15:46

      Ну можно и так сказать,если считать поставку оружия и мяса на убой.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > TAGIIIIL 2 июля 2015, 16:52

      Облапошенный ты, безздоказательной укропной пропагандой…

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > MariupolFERD 2 июля 2015, 19:16

      Да чего уж там мелочиться, триллионы моллиардов. Недавно смотрел серию репортажей, про войну на Донбассе, от одного из известных британских новостных каналов. Они показывали две стороны конфликта, каждая сторона выражала свое мнение происходяшего, то есть, не однобокая информация. Так запомнилось, как в Донецке, на территории террористов, в одном из пунктов "гуманитарной помощи" раздавали пайки, главный зав.складом представился "волонтером", правда с автоматом (это у них волонтерами называеться), по его словам вся помощь, конечно же из России, люди в очередях с восторгом хлопали в ладоши, благодарили матушку рашу за помощь, НО, крупный план на десяток ящиков с провизией на складе за прилавком выдачи, и...кульминация, на каждом ящике эмблема Unicef и Евросоюза. На этом и основывается политика Рашки, на лжи, пропаганде, войне, обмане и страданиях людей. Хотя, был бы у нас в Украине на Востоке народ хоть с каплей интеллекта, такого бы не произошло даже в страшном сне. А так, "каратили идут, будут жечь заживо стариков и вешать детей на заборах", главное прикрепить фото сумашедшей циганки и ее детей на колючей проволке, это фото очень любят выдавать за зверства "БЭндера", видимо Остап ожил.

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      Рейтинг: +28

      ariec93 > Аvi-8 2 июля 2015, 22:24

      Была б хоть капля мозгов у тех кто скакал, и рашка б Крым не отобрала и войны б не было, но все ж такие умные там в Киеве, щас поскачем и европка к нам придет.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > ariec93 3 июля 2015, 19:36

      Очень многие в России путают причину и следствие, ты не исключение. Не вижу смысла обьяснять в сотый раз одну и туже истину. Но, в кратце, свергали Януковича из за коррупции невероятных мастштабов, индикатором волны недовольствия стал жесткий разгон мирных студентов. Событиями воспользовалась России, пустив жесткую пропаганду на более менее пророссийских территориях, а ля "русский язык запретили", "русских идут убивать бЭ!!!ндеровцы", итд все в таком стиле. Ввели войска в Крым, начали захватывать админ.здания (сначала, заметь, Кремль все отрицал, потом Путлер признался таки, что войска Парашии были). Провели полу псевдореферендум, все, Крым типа с Рашей.
      Потом, откуда то появилось движение ДНР, ЛНР и прочие, такие движения не появляються за 1 день, значит наработки были давно. Постепенно начались поставки оружия на Донбасс, военные рос. инструкторы, ПЗРК что бы освободить небо (в военторге купили видимо), долб===бы сбили боинг, но ситуация не изменилась, видимо не научились думать и выводов не сделали. Потом начали отправлять регулярные войска российские, при всем при этом куча фейков про фашистов и их "зверства" (все из которых опровергнуты, так как сделаны коряво и для [Соблюдайте правила] ваты, а они поверят во все, что угодно). Ну и в итоге имеем, что имеем. Можно сто раз говорить, что у власти в Украине одни воры итд, но ситуация не была бы столь критична, если бы не вмешательство Рашки. Все, точка, и все что вы там у себя доказываете основываясь на свою пропаганду, учитывая характер русского челвоека (шовинизм, тупость, злоба, нетерпимость), можно дажне на рассматривать.

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      Рейтинг: +28

      ariec93 > Аvi-8 4 июля 2015, 02:03

      ахаха, куча фейков про фашистов? ты что на другой планете живешь? не весели, и "вы там у себя" это где? пишу тебе с тер-рии подконтрольной ЛНР, не сказать что в восторге, но со стороны Украины нет абсолютно никакого движения на путь мира, только затягивание конфликта. Ну и пусть ладно там политики играются в своих схемах, но сам народ западной и центральной Украины такую фигню несет, и в такую фигню верит, что даже любого здесь спросить сейчас уже, "ты хочешь жить с такими "украинцами", которые тебя бомбят, оскорбляют, грабят в такой Украине, где восхваляют нацистов, убивают журналистов, и презирают советских ветеранов?" я не знаю таких кто согласится, Вы привели к новой власти еще больших воров убийц и довели страну до развала, Януковича нет, коррупция пропала? нет, в Януковиче ли проблема была? Побитие Черновол и порезанное лицо Болотова хоть не вспомнил, а золотые унитазы в межегорье нашли?

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