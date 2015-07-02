Гарай рискует пропустить финал Кубка Америки

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эсекьель Гарай может пропустить финальную встречу Кубка Америки против сборной Чили. Из-за проблем с желудком футболист не принял участия и в полуфинальном матче против сб. Парагвая, и по той же причине пропустил последнюю тренировку своей команды.



Напомним, решающий поединок состоится в субботу 4 июля в 22.00 по московскому времени.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.