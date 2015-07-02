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    Гарай рискует пропустить финал Кубка Америки

    Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эсекьель Гарай может пропустить финальную встречу Кубка Америки против сборной Чили. Из-за проблем с желудком футболист не принял участия и в полуфинальном матче против сб. Парагвая, и по той же причине пропустил последнюю тренировку своей команды.

    Напомним, решающий поединок состоится в субботу 4 июля в 22.00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 07:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 3 июля 2015, 09:28

      ЛЕО ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАБЬЕТ В ФИНАЛЕ ЭТОГО ТУРНИРЧИКА ЧТОБ ПУКАНЫ ГЛОРЬЯ РИАЛА И ПРОЧИХ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОРВАЛИСЬ

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 2 июля 2015, 17:50

      диверсия?)

      0
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      Рейтинг: +58

      katalonez 2 июля 2015, 14:35

      Будет не хватать его, хотя Демичелис с Парагваем хорошо отыграл

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 2 июля 2015, 11:13

      здоровья и победы!

      1
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 2 июля 2015, 10:43

      Плохая весть! Здоровья Гараю!

      1
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      Рейтинг: +28

      boi1231 2 июля 2015, 10:42

      Здоровья и удачи Гараю и сб.Аргентине !

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      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 2 июля 2015, 10:20

      значит Чили обладатель Кубка!

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      Рейтинг: +10

      Stalker-01 2 июля 2015, 10:10

      Хара всe исправил бы , он спец по заднему приводу,
      Да и Гараю понравилось бы, ведь он играет в "лучшей" голубятNe западной европы.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 10:04

      Здоровья его желудку!

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      Рейтинг: +433

      magnum3000 2 июля 2015, 10:03

      Отравили Gады!!!

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