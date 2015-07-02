Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анзор Кавазашвили: " Аршавин, Тимощук и Кержаков не должны обижаться на тренера"

    Известный футбольный функционер Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о решении Андре Виллаша-Боаша расстаться с тремя некогда ведущими игроками "Зенита":
    - Приходят молодые ребята и ветераны должны уступать дорогу. Если мы хотим, чтобы команда занимала хорошие места, то необходимо проводить обновление состава. От этого никуда не деться. Обижаться ни на "Зенит", ни на тренера не стоит. В свое время Тимощук, Аршавин и Кержаков принесли большую пользу, однако Аршавин уже в "Арсенале" не блистал в последние полсезона, а потом перестал выдерживать физические нагрузки.

    Они давно миновали свой пик. Я сам был в такой ситуации и в 31 год пошел работать тренером. Зачем мучить себя и болельщиков.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 2 июля 2015, 19:10

      игроки давно уже не уровня Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      mensk 2 июля 2015, 17:47

      Им, что? Еще леденец на память дать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 16:54

      дьявол скрывается в деталях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 2 июля 2015, 16:03

      Вы о чем говорите ! Аршавин провел на поле в этом сезоне примерно 13 таймов во всех турнирах ! Т.е. сидел на скамейке и получал ЗП ! И он теперь не доволен клубом который не продлевает контракт !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin > ДЮСШ3 2 июля 2015, 18:22

      а Спал год выплачивали зарплату, а он даже на скамейке не сидел))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 июля 2015, 15:19

      И правильно обижаются, лучшие годы на лавке просидели, а их пинком под зад, Кержа вообще в дубль выгнали вместо него дзюбу из Ростова взяли который и там в состав не попадал, иинтересно Миллер и газовые дела также ведет? Тогда понятно почему хохлы все время недовольны !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      gabba 2 июля 2015, 15:05

      Насчет Тимощука и Аршавина согласен, одному 36 лет, другому 34, а з/п каждого составляет 2-2,5 млн в год. Так что клуб уменьшает расходы без потерь в качестве игры, ведь оба игрока не всегда и на замену выходили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      summer2014 2 июля 2015, 14:25

      Согласен, их пик давно прошёл, они сами это понимают, остается это понять некоторым болельщикам и шайтанам с виража.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 2 июля 2015, 12:28

      еще попылят - есть где!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Alexaos 2 июля 2015, 12:02

      бедолага орлов. В каждом матче и интервью просил боашку давать играть чипсоеду - а тот пинком под зад всех троих, хехе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      mmkk 2 июля 2015, 11:28

      Он издевается.Кавазашвили ушел в 31 год,а я Яшин в 34 получил золотой мяч,а Шилтон отлично стоял в воротах, когда ему за 40 было

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      Palex > mmkk 2 июля 2015, 12:38

      А Дино Дзофф в 42 играл.Только дело в том,что один понимает,что его пик карьеры в 31 прошел,а другой в 42 еще чувствует в себе силы.Тут все индивидуально.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Raulya > mmkk 2 июля 2015, 16:07

      Вратари дольше играют чем полевые игроки это факт...а вообще здороаье и силы индивидуально

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      mmkk > Palex 2 июля 2015, 18:02

      Согласен,поэтому Кавазашвили и не должен был приводить свой пример,как этолон

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      mmkk > Raulya 2 июля 2015, 18:08

      Вы правы.У меня просто притенении к Кавазашвили(он сам же был вратарь)вернее к его доводам.На мой взгляд,ему лучше было бы промолчать,чем такое писать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11