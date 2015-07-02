Анзор Кавазашвили: " Аршавин, Тимощук и Кержаков не должны обижаться на тренера"

Известный футбольный функционер Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о решении Андре Виллаша-Боаша расстаться с тремя некогда ведущими игроками "Зенита":
- Приходят молодые ребята и ветераны должны уступать дорогу. Если мы хотим, чтобы команда занимала хорошие места, то необходимо проводить обновление состава. От этого никуда не деться. Обижаться ни на "Зенит", ни на тренера не стоит. В свое время Тимощук, Аршавин и Кержаков
принесли большую пользу, однако Аршавин уже в "Арсенале" не блистал в последние полсезона, а потом перестал выдерживать физические нагрузки.
Они давно миновали свой пик. Я сам был в такой ситуации и в 31 год пошел работать тренером. Зачем мучить себя и болельщиков.
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