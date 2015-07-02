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    "Спартак" отказался продавать Промеса за 15 млн. евро

    Агент полузащитника "Спартака" Квинси Промеса встретился с футболистом в Швейцарии, где москвичи находятся на предсезонном сборе и переговорил с Дмитрием Аленичевым на счет будущего своего подопечного в команде. Тренер заверил Эрсина Акана, что в команде рассчитывают на голландца, а тот в свою очередь сообщил, что прекращает переговоры по поводу возможного трансфера Промеса.

    Акан подтвердил, что несколько клубов были серьезно заинтересованы в услугах Промеса, но "Спартак" отклонил два конкретных предложения по 15 млн. евро. По информации "Советского спорта" обращаться в "Спартак" могли клубы АПЛ - "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Суонси".


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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 06:48
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +11

      puperr 2 июля 2015, 18:08

      Я почему-то был просто уверен, что если будет подобное предложение по трансферу Промеса, то продадут без промедлений. Но видимо Аленичев смог найти подход к игроку и убедил его своей целеустремленностью остаться в команде, что является хорошим знаком.

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      Рейтинг: +613

      korn3512 2 июля 2015, 14:54

      Не, этот паря стОящий, он еще много пользы принесет

      0
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      Рейтинг: +41

      ioska 2 июля 2015, 14:45

      Глупа будет его продать даже за тридцать. Иногда мне кажется здесь не болельщики, а финансовые магнаты!!!

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 2 июля 2015, 13:17

      У парня шок,что не удалось вырваться из красно-белой ямы..

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 июля 2015, 12:40

      Антоха сильный футболист и забивной парень.Такого отпускать нельзя.По крайней мере сейчас.Он ещё много принесёт диведентов клубу.

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      Рейтинг: +80

      vyishenka > vka1970 2 июля 2015, 13:57

      Зимой или следующим летом продадут за 20.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > vyishenka 2 июля 2015, 14:03

      Думаю Сань, именно так и будет.

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka > vka1970 2 июля 2015, 19:22

      Виталик будь здоров!!!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 июля 2015, 12:07

      Читаю комменты и наблюдаю такую картину: бомжи, в отличии от ментов и коней, дальше своего клубишки ничего не видят и не слышат, не понимают в футболе ничего.Бомж - яркий пример глорства.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 июля 2015, 12:04

      Правильно, за 20 в следующем году продадим, если не останется еще на один, ведь играть в ЛЧ.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 июля 2015, 11:28

      Такой Антоха нужен самому?

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > Krasnodar 123 2 июля 2015, 18:10

      а почему вопрос?

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 июля 2015, 11:18

      Антоха просто лучший в Спартаке, весь сезон нас тащил вместе с Ребровым.. остальные дурака валяли через матч.

      Думаю, если Аленичев найдет свой подход к Квинси, он еще лучше заиграет. Желаю избежать Антохе синдрома второго сезона и выступить еще лучше, чем в прошлом сезоне!

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      Рейтинг: +274

      никита001 > makkie 2 июля 2015, 11:36

      Синдрома как такового может и не быть. Из-за того, что сейчас несколько размытое понятие границ сезонов - чуть ли не единственный положительный момент перехода на систему "Осень - Весна".

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      Рейтинг: +1369

      makkie > никита001 2 июля 2015, 11:46

      В плане начала нового чемпионата при новом тренере.
      А так конечно, времени мало прошло, все в форме должны быть еще.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2015, 10:36


      Хороший футболист.

      -

      Желаю удачи Промесу, и уйти наконец в хороший клуб.

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