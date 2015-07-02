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    Кокорин и Ванкер с "Аяксом" не сыграют

    Футболисты московского "Динамо" продолжают готовиться к сезону в австрийском Ленгельфенде, где закладывают фундамент физической готовности. Присоединился к команде венгр Джуджак, задержавшийся на родине из-за смерти дяди, однако из-за повреждения выбыл из сторя Катрич, который будет заниматься по индивидуальной программе.

    Не принимают участия во всех упражнениях и Кокорин с Ванкером, участие которых в товарищеском матче с "Аяксом" запланированном на 4-е июля практически исключено.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    02.07.2015 01:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 2 июля 2015, 21:16

      коко в последние время отдыхает!!!!!!!!!!!Не пора ли ему как честному гражданину России!На заслуженный отдых!хватит наверное свое отыграл!!!!Что уж мучатся будет!Там заставят бегать пахать забивать надо.сколько работы то.

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 19:30

      Устал бедолага Кокорин,на матче с Австрией так утрудился,столько им назабивал,что грыжа беспокоила...Теперь курс восстановления - бережёт силы на сауны с девочками и мальчиками,новые покупки...

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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 17:19

      да и ладно

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      Рейтинг: +3081

      drug01 2 июля 2015, 13:23

      Для Динамо нужен хороший старт иначе будут отставки!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 июля 2015, 11:33

      ХАЛЯВЯТ ДАРМОЕДЫ!

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 2 июля 2015, 10:42

      Катрич пропустит матч с Зенитом(
      Хотя, учитывая возможный приход Кобелева на должность спортдира, первые 2-3 матча, скорее всего, всё равно будем сливать.
      А там КАН плавно переместится с кресла СД на лавку ГТ, выйдут Денисов с Козловым, и всё пойдёт норм.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 2 июля 2015, 10:40

      Кокорин бережет силы?

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 2 июля 2015, 10:35

      Жаль ,что Кокорин колоссально деградировал за прошедший сезон,что бабло вытворяет с молодёжью.

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      Рейтинг: +686

      старина 2 июля 2015, 10:14

      Кокоша будет играть за Аякс

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:24

      С "Аяксом" игра будет интересной

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