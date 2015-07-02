Кокорин и Ванкер с "Аяксом" не сыграют

коко в последние время отдыхает!!!!!!!!!!!Не пора ли ему как честному гражданину России!На заслуженный отдых!хватит наверное свое отыграл!!!!Что уж мучатся будет!Там заставят бегать пахать забивать надо.сколько работы то.
Футболисты московского "Динамо" продолжают готовиться к сезону в австрийском Ленгельфенде, где закладывают фундамент физической готовности. Присоединился к команде венгр Джуджак, задержавшийся на родине из-за смерти дяди, однако из-за повреждения выбыл из сторя Катрич, который будет заниматься по индивидуальной программе.
Не принимают участия во всех упражнениях и Кокорин с Ванкером, участие которых в товарищеском матче с "Аяксом" запланированном на 4-е июля практически исключено.