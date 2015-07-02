Карим Беллараби может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Карим Беллараби может перейти в "Манчестер Сити". Англичане предлагают за полузащитника 35 млн. евро, а ему самому зарплату в 7 млн. евро в год, при этом в контракте футболиста прописана сумма в 25 млн. евро, за которую Карим может покинуть клуб в 2016 году.



Напомним, что в это межсезонье ряды "Манчестер Сити" покинули Милнер, Ричардс, Настасич, Синклейр и Негредо.





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