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    Карим Беллараби может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

    Полузащитник леверкузенского "Байера" Карим Беллараби может перейти в "Манчестер Сити". Англичане предлагают за полузащитника 35 млн. евро, а ему самому зарплату в 7 млн. евро в год, при этом в контракте футболиста прописана сумма в 25 млн. евро, за которую Карим может покинуть клуб в 2016 году.

    Напомним, что в это межсезонье ряды "Манчестер Сити" покинули Милнер, Ричардс, Настасич, Синклейр и Негредо.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    02.07.2015 01:21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11

      Kwinto555 11 июля 2015, 17:28

      Что за бред ???? Был на тренеровки команды и Карим был с командой и о переходе речи вообще нет.

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 2 июля 2015, 18:31

      ну раз за Беллараби дают такие деньги,то Коста можно сказать почти даром пришел)

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 16:06

      Вообще уже с головой не в порядке у менеджеров Сити...35 млн? В 3 раза меньше его цена.....

      1
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      Рейтинг: +67

      f_live 2 июля 2015, 14:09

      В прошлом сезоне смотрел ряд матчей с участием Байера и этот игрок вместе с Чалханоглу очень впечатлили, если трансфер осуществится МС получит классного игрока в атакующей линии намного лучше Наваса/Милнера ...

      1
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 2 июля 2015, 14:08

      На банке сидеть?

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:07

      вот это не надо

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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:14

      Если это правда то, похоже, Карим действительно покинет Байер. А жаль! Добротную команду поменяет на денежное недорзумение а не клуб!

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 2 июля 2015, 09:40

      Хороший игрок на пару с Чалханоглу.

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 2 июля 2015, 09:30

      Да намного лучше Хесуса наваса

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:27

      Свежая кровь

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