Рамон Кальдерон: "Рамос хочет перейти только в "Манчестер Юнайтед""

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в "Манчестер Юнайтед". 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для "сливочных" складывается действительно очень плохо.

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