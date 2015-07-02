Рамон Кальдерон: "Рамос хочет перейти только в "Манчестер Юнайтед""

Дзюба тоже хочет в МЮ)).
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в "Манчестер Юнайтед". 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для "сливочных" складывается действительно очень плохо.- Это уже не вопрос денег, Рамос не чувствует тяги к "Реалу" - приводит слова бывшего президента клуба сайт goal.com.
Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны англичан, готовых выложить за трансфер 40 млн. евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.