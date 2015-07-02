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    Рамон Кальдерон: "Рамос хочет перейти только в "Манчестер Юнайтед""

    Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в "Манчестер Юнайтед". 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для "сливочных" складывается действительно очень плохо.
    - Это уже не вопрос денег, Рамос не чувствует тяги к "Реалу" - приводит слова бывшего президента клуба сайт goal.com.
    Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны англичан, готовых выложить за трансфер 40 млн. евро.

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    Источник: Goal.com

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    02.07.2015 00:30
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 22:42

      Дзюба тоже хочет в МЮ)).

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 июля 2015, 20:52

      пусть ждёт своей очереди

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 17:10

      ситуация остаётся крайне запутанной

      0
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      Рейтинг: +67

      f_live 2 июля 2015, 14:06

      Не знаю почему, но мне кажется, что Рамос никуда не уйдет!

      0
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      Рейтинг: +10

      ALEX MU > f_live 2 июля 2015, 14:23

      Мне тоже так кажется! Как и Де Хеа никуда не уйдет! Очень уж сильно это напоминает отвлекающий маневр!

      0
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      Рейтинг: +130

      Особо ОпасеН 2 июля 2015, 10:44

      Если Рамос хочет уйти, то пусть валит. Уже надоели новости про него.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:17

      Пожалуй с Пересом даже фанаты Реала перестают чувствовать тягу к Реалу!

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 2 июля 2015, 09:55

      Побыстрее бы эта сага завершилась . Рамос должен сам сказать о своем желании уйти , если нет - заткнуть прессу и развеять все догадки .

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      Рейтинг: +21

      Karshyga 2 июля 2015, 09:52

      Надо отпустить Рамоса

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 2 июля 2015, 09:48

      Рамос всегда говорил, что он Мадридиста и Реал у него в сердце. Не верю, особенно этому иуде Кальдерону. Мама Рамоса лучше знает его настроение, и она подтвердила мои слова.

      2
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 2 июля 2015, 09:38

      а маманя рамоса против МЮ.

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