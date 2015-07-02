"Ювентус" отказал "Барселоне" в продаже Погба за 80 млн. евро

И то верно. Захотят купить - раскошелятся.
Туринский "Ювентус" не принял предложение "Барселоны" о продаже француза Поля Погба за 80 млн. евро. Спортивный директор итальянского клуба заявил, что туринцы сейчас не продадут Погба.
Напомним, что в это межсезонье состав финалистов Лиги чемпионов покинул Андреа Пирло, уехавший за океан, а чилийца Видаля пресса активно сватает в "Арсенал".
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