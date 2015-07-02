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    "Ювентус" отказал "Барселоне" в продаже Погба за 80 млн. евро

    Туринский "Ювентус" не принял предложение "Барселоны" о продаже француза Поля Погба за 80 млн. евро. Спортивный директор итальянского клуба заявил, что туринцы сейчас не продадут Погба.


    Напомним, что в это межсезонье состав финалистов Лиги чемпионов покинул Андреа Пирло, уехавший за океан, а чилийца Видаля пресса активно сватает в "Арсенал".

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.07.2015 00:07
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 3 июля 2015, 22:50

      И то верно. Захотят купить - раскошелятся.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 3 июля 2015, 08:51

      Мля!!!! Пирло все-таки ушел!!!
      А с Погба правильно поступили - не надо продавать будущим "потенциальным" конкурентам ценные кадры, опять в финале схлестнутся, а Поль уже на другой стороне...
      Кстати, кто знает, в какой команде МЛС играет Пирло?
      Не в Лос-Анджелес Гэлэкси случайно, а то те в последних двух встречах дома 10 мячей вколотили......

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 16:09

      Значит таки в Ман Сити отпустят ...хотя возможно и Челси подсуетится))))

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 15:27

      Раз отказывает,значит того стоит.Ювентус не мешок,деньги тоже нужны.А то,что разводят-сомневаюсь.Погба всего 22 года.Показывает отличную игру.Те,кто судят его по финалу-ошибаются,он играл только-только после травмы.А ДО неё,в матче с Реалом действовал хорошо.Именно он боролся за матч у ворот Реала и отдал голевой пас на Морату.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Hardwell 3 июля 2015, 08:53

      Здорово!
      Согласен, скидку головой именно он сделал..:-)

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 2 июля 2015, 15:27

      Можно и 200 запросить, что бы не заё...

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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 2 июля 2015, 14:58

      юве все верно делает) мешок надо разводить минимум на сотку, они легко осилят) и плевать, что на них запрет висит - это ж барса, в уефа все схвачено)

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      Рейтинг: +36

      aventure61 2 июля 2015, 13:36

      Ну и отлично,хотя бы не передумали.Пусть этого распиареного клоуна покупает реаловский цирк.

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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 2 июля 2015, 13:28

      да достали они уже

      0
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      Рейтинг: +28

      Nazi 2 июля 2015, 13:19

      Где этот .банный фэйр-плей,! :)))

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      Рейтинг: +57

      NEOn13 2 июля 2015, 12:45

      да и пошли они

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