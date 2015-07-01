Промесу нравится атакующий футбол Аленичева

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после окончания очередной тренировки дал небольшое интервью клубному сайту команды, вспомнив свой "покер" в товарищеском матче в ворота "Дорнбирна". Голландец подчеркнул, что ему нравится стиль игры, прививаемый команде новым главным тренером Аленичевым, ведь именно в такой футбол его учили играть еще в академии.



Промес успокоил болельщиков команды, заявив, что не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб, а все свои мысли в настоящее время связывает только со "Спартаком".





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