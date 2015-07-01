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    Промесу нравится атакующий футбол Аленичева

    Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после окончания очередной тренировки дал небольшое интервью клубному сайту команды, вспомнив свой "покер" в товарищеском матче в ворота "Дорнбирна". Голландец подчеркнул, что ему нравится стиль игры, прививаемый команде новым главным тренером Аленичевым, ведь именно в такой футбол его учили играть еще в академии.

    Промес успокоил болельщиков команды, заявив, что не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб, а все свои мысли в настоящее время связывает только со "Спартаком".

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    Источник: ФК «Спартак»

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    01.07.2015 23:51
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 3 июля 2015, 18:15

      Ну всё, держись, Спартак рвать всех будет))).

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 2 июля 2015, 17:52

      я рад, что он остается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 июля 2015, 12:37

      Скромный, техничный и забивающий футболист.Мечта любого клуба.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:50

      Посмотрим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 июля 2015, 11:19

      Вот что значит профессионализм - другой бы на месте Квинси уже зазвездился и стал бы себя королем чувствовать... но пашет ведб Антоха!

      Удачи и отличного сезона.
      Ну а потом в топ-клуб на повышение, тут без вариантов.

      3
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > makkie 2 июля 2015, 15:36

      Женить и прописать.

      0
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      Рейтинг: +128

      PLipatov 2 июля 2015, 10:36

      Добрая новость. Удачи, Антон!

      2
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 2 июля 2015, 10:14

      Это хорошая информация.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 09:02

      Однако, слабейшее звено спартака - защита.

      2
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      Рейтинг: +108

      Kumertau > starche 2 июля 2015, 09:53

      голкипер, только здесь огромные проблемы

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > Kumertau 2 июля 2015, 16:48

      чушь!ребров тащит!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 2 июля 2015, 08:47

      В атакующий футбол не играет сегодня никто в РПЛ, даже Зенит.

      1
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      Рейтинг: +198

      Smithy > Caniggia 2 июля 2015, 16:19

      краснодар?

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 08:42

      Промес играет лучше и лучше от матча к матчу. Рад, что у него сложились отношения с Аленичевым.

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