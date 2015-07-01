Негредо, Настасич и Синклейр покинули "Манчестер Сити"

Поздравляю всех болельщиков МЮ с тем, что Настасич уходит, а Компани и Демикелис остаются.
"Манчестер Сити" продолжает избавляться от ненужных игроков и разгружать свою немалую зарплатную ведомость. Сегодня "горожане" на своем официальном сайте объявили об уходе еще трех футболистов.
Форвард Альваро Негредо, проведший минувший сезон на правах аренды в испанской "Валенсии" окончательно перешел в испанский клуб, а сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 млн. евро. Также остались в своих прежних командах Скотт Синклейр и Матия Настасич, которые были арендованы "Астон Виллой" и "Шальке-04" соответственно.