Негредо, Настасич и Синклейр покинули "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжает избавляться от ненужных игроков и разгружать свою немалую зарплатную ведомость. Сегодня "горожане" на своем официальном сайте объявили об уходе еще трех футболистов.



Форвард Альваро Негредо, проведший минувший сезон на правах аренды в испанской "Валенсии" окончательно перешел в испанский клуб, а сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 млн. евро. Также остались в своих прежних командах Скотт Синклейр и Матия Настасич, которые были арендованы "Астон Виллой" и "Шальке-04" соответственно.



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Напомним, что ранее полузащитникперешел в "Ливерпуль", а защитникв "Астон Виллу".