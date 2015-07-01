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    Негредо, Настасич и Синклейр покинули "Манчестер Сити"

    "Манчестер Сити" продолжает избавляться от ненужных игроков и разгружать свою немалую зарплатную ведомость. Сегодня "горожане" на своем официальном сайте объявили об уходе еще трех футболистов.

    Форвард Альваро Негредо, проведший минувший сезон на правах аренды в испанской "Валенсии" окончательно перешел в испанский клуб, а сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 млн. евро. Также остались в своих прежних командах Скотт Синклейр и Матия Настасич, которые были арендованы "Астон Виллой" и "Шальке-04" соответственно.

    Напомним, что ранее полузащитник Джеймс Милнер перешел в "Ливерпуль", а защитник Мика Ричардс в "Астон Виллу".

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.07.2015 23:26
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 июля 2015, 16:25

      Поздравляю всех болельщиков МЮ с тем, что Настасич уходит, а Компани и Демикелис остаются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O 2 июля 2015, 12:19

      МеШоК

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:59

      Чистка рядов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      урфинДжо 2 июля 2015, 10:49

      да, хороший ход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 2 июля 2015, 10:42

      миграция

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 10:08

      грамотно

      0
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      Рейтинг: +45

      Carol 2 июля 2015, 07:53

      Успехов в новых клубах!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 2 июля 2015, 07:25

      мешок есть мешок
      покупка ради покупки
      каждое окно, даже зимнее, закупают 3-4 очень перспективных игрока, маринуют на лавке, потом сплавят в аренду
      а после окончательной деградации продают по дешевке

      2
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      Рейтинг: +236

      Igo0rek 2 июля 2015, 06:30

      Не плохо так разгрузили ведомость. Да еще и Негредо пристроили нормально.

      2
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      Рейтинг: +134

      inz87 2 июля 2015, 06:27

      Все правильно, зато теперь смогут платить Яя в три раза больше.

      2
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