"Бомбардир" ищет корреспондентов и фотографов

Ну, что же очень интересное предложение) Но боюсь, что у меня не будет на все это времени. А так конечно заманчиво!
Ну, что же очень интересное предложение) Но боюсь, что у меня не будет на все это времени. А так конечно заманчиво!
за сколько продали домен соккер.ру?
С такими знаниями и требованиями, какого хрена работать на бамбардира??... Можно и на место главы уэфа претендовать
это же не правда,что соккер вот в это переименуют?меня просто не было,я хз что тут да как тут
Бомбардир иди накуй!
СпортбАкс походу откинул лыжи, так что наполняемость по всем позам будет выполнена, конечно штатные "заводилы" типа Литманен и его клоны штучный товар, вот их на улице не найдешь...)
кержаков.ру
Желательно иметь среди модераторов людей, знающих реально русский язык. А то получается напишешь какое либо вполне цензурное слово, редко встречающееся в обороте, а тебя банят, а всякая мерзость и гнусность , которые тянут на разжигание межнациональной и межрассовой розни висит на сайте целый день. Грамотные люди сегодня в цене, т.к. их мало.
нещадно плюсую+++++++++++++++++++++++++++++
зп подарками в профиль