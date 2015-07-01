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    "Бомбардир" ищет корреспондентов и фотографов

    Сегодня, 1 июля, совместная редакция "Бомбардира" и "Соккер.ру" провела первый рабочий день. Вместе нам удалось преодолеть ряд сложностей и даже порадовать (мы надеемся, что это так!) вас некоторыми материалами от новых авторов. Если вдруг кто-то их пропустил:
    Напоминаем, что с 1 августа пути двух проектов разойдутся. "Соккер.ру" продолжит свою работу на домене soccer.ru, но с совершенно новым сайтом. Вся техническая база (архивы материалов, статистика, база пользователей и т.п.) переносится на "Бомбардир" (bombardir.ru). Поэтому мы открываем вакансии корреспондентов и фотографов, которым интересно попробовать свои силы на "Бомбардире", и которые готовы сделать его лучшим футбольным сайтом России.
    Что от вас нужно?
    1. Проживать в городе команды РФПЛ (Пермь, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Казань, Грозный, Екатеринбург, Уфа).
    2. Иметь опыт работы журналистом или фотографом.
    3. Подготовить свое портфолио из лучших работ, написать несколько слов о себе и отправить это все на почту jobs@bombardir.ru. В теме письма указывайте "Бомбардир. [Ваш город]".
    "Бомбардир" ждет вас!

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    01.07.2015 23:22
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    Комментарии352
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 10:39

      Ну, что же очень интересное предложение) Но боюсь, что у меня не будет на все это времени. А так конечно заманчиво!

      0
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      Рейтинг: +10

      Олег Максимович 4 июля 2015, 10:16

      за сколько продали домен соккер.ру?

      0
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      Рейтинг: +19

      Ветер странствий 4 июля 2015, 00:47

      С такими знаниями и требованиями, какого хрена работать на бамбардира??... Можно и на место главы уэфа претендовать

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 3 июля 2015, 05:03

      это же не правда,что соккер вот в это переименуют?меня просто не было,я хз что тут да как тут

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      Рейтинг: +43

      Vendetta_087 2 июля 2015, 22:12

      Бомбардир иди накуй!

      4
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      Рейтинг: +222

      Шуnя771 2 июля 2015, 18:55

      СпортбАкс походу откинул лыжи, так что наполняемость по всем позам будет выполнена, конечно штатные "заводилы" типа Литманен и его клоны штучный товар, вот их на улице не найдешь...)

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 2 июля 2015, 18:43

      кержаков.ру

      5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 2 июля 2015, 16:11

      Желательно иметь среди модераторов людей, знающих реально русский язык. А то получается напишешь какое либо вполне цензурное слово, редко встречающееся в обороте, а тебя банят, а всякая мерзость и гнусность , которые тянут на разжигание межнациональной и межрассовой розни висит на сайте целый день. Грамотные люди сегодня в цене, т.к. их мало.

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды > kanav67 2 июля 2015, 18:40

      нещадно плюсую+++++++++++++++++++++++++++++

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 2 июля 2015, 16:10

      зп подарками в профиль

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      Рейтинг: +613

      korn3512 2 июля 2015, 15:47

      Долой модерацию! Даешь анархию как в старые, добрые времена! Успех будет обеспечен, популярность зашкалит

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