Арда Туран может оказаться в "Барселоне"

Турецкий полузащитник мадридского "Атлетико" Арда Туран близок к переходу в "Барселону". По утверждениям испанских СМИ руководители клубов провели переговоры по трансферу футболиста.



В контракте Турана указана сумма отступных в размере 41 млн. евро, однако стороны могут сойтись на компенсации в 35 млн. евро, а срок договора может составить 5 лет. Напомним, что каталонцам запрещено регестрировать новичков, поэтому до января 2016 года турок не сможет играть в официальных матчах.





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