Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арда Туран может оказаться в "Барселоне"

    Турецкий полузащитник мадридского "Атлетико" Арда Туран близок к переходу в "Барселону". По утверждениям испанских СМИ руководители клубов провели переговоры по трансферу футболиста.

    В контракте Турана указана сумма отступных в размере 41 млн. евро, однако стороны могут сойтись на компенсации в 35 млн. евро, а срок договора может составить 5 лет. Напомним, что каталонцам запрещено регестрировать новичков, поэтому до января 2016 года турок не сможет играть в официальных матчах.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии129
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 2 июля 2015, 18:09

      Арда за 35- это лучше, чем Погба за 80.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 2 июля 2015, 16:52

      Думаю логичнее если он уйдет в Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 2 июля 2015, 10:53

      хороший игрок, но не знаю кого он заменит, у нас и так все в поряде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:24

      Понятен такой интерес! Это отличный игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Zidane_92 2 июля 2015, 08:08

      Моджахеда подписывают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 2 июля 2015, 05:13

      Мне нравится игра Бороды)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Lionel Messi-10 2 июля 2015, 08:35

      Арда Туран боец и лидер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 2 июля 2015, 05:10

      Это лучше. чем Погба за 80+ лямов)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      James Rodriguez 2 июля 2015, 02:58

      игрок обалденный,умный футболист,креативный,но вот по поводу трансферных слухов как то не серьёзно,останется скорее всего и правильно сделает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      da da da 2 июля 2015, 01:40

      Барсу снова развели.
      35 миллионов на лавочника?тем более 28 летнего?ЖУТЬ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      kanuni > da da da 2 июля 2015, 02:03

      Он получше Петушка будет,если перейдет на лавку точно посадит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > kanuni 2 июля 2015, 10:09

      петушёк здесь только ты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 00:50

      Удачи ему

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11