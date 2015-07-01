Арда Туран может оказаться в "Барселоне"

Арда за 35- это лучше, чем Погба за 80.
Турецкий полузащитник мадридского "Атлетико" Арда Туран близок к переходу в "Барселону". По утверждениям испанских СМИ руководители клубов провели переговоры по трансферу футболиста.
В контракте Турана указана сумма отступных в размере 41 млн. евро, однако стороны могут сойтись на компенсации в 35 млн. евро, а срок договора может составить 5 лет. Напомним, что каталонцам запрещено регестрировать новичков, поэтому до января 2016 года турок не сможет играть в официальных матчах.