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    Гюндоган продлил контракт с "Боруссией"

    Дортмундская "Боруссия" и Илкай Гюндоган достигли соглашения о продлении контракта до лета 2017 года. Предыдущий контракт игрока с клубом остекало в следущем году.
    Напомним, за последний год пресса сообщала о заинтересованности в услугах ведущего футболиста дортмундцев со стороны "Баварии", "Барселоны" и "Арсенала".

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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2015 21:33
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 02:05

      А вони-то было. С самого начала только такой исход и мог быть.

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 2 июля 2015, 18:32

      хорошая новость,нечего ему в других чемпионатах делать,БД он сейчас очень как нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 2 июля 2015, 12:10

      думаю от этого никто не расстроен

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 2 июля 2015, 11:17

      А где приставка "Официально"?

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 10:49

      я же говорил.он останется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 09:52

      Илкай поступил мудро, ну а за Боруссию очень рад!

      2
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 2 июля 2015, 08:33

      Отлично для Дортмунда и для него самого.
      Дома всегда лучше, если даже платят меньше.

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 июля 2015, 23:57

      ух ты, как же хорошо!

      2
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      Рейтинг: +42

      alboro 1 июля 2015, 23:31

      Браво

      2
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 1 июля 2015, 23:26

      Рад что не оказался в Барсе. Его травма напрягает, а сам игрок не плохой.

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