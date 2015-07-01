Гюндоган продлил контракт с "Боруссией"

Дортмундская "Боруссия" и Илкай Гюндоган достигли соглашения о продлении контракта до лета 2017 года. Предыдущий контракт игрока с клубом остекало в следущем году.



Напомним, за последний год пресса сообщала о заинтересованности в услугах ведущего футболиста дортмундцев со стороны "Баварии", "Барселоны" и "Арсенала".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.