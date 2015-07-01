Коноплянка близок к переходу в "Атлетико"

За украинцем в это межсезонье охотилось около десятка сильных европейских клубов, но только сейчас наступила ясность с будущим футболиста.



Евгений с отцом пребывают в Мадриде, где проживают в одном из элитных районов города. Сегодня в офисе мадридского "Атлетико" был замечен Олег Коноплянка, являющийся агентом своего сына, а также Хуан Гато, представляющий интересы Евгения в Испании, стороны улаживают последние формальности по подписанию контракта.





Украинец в "Атлетико" должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Украинец в "Атлетико" должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

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