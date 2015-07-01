Коноплянка близок к переходу в "Атлетико"

Почитав твиты "трансферного эксперта" и еще кое-что я пришел к следующему выводу. Коноплянка и его отец действительно жили в Мадриде с субботы почти неделю прячась от всех в окрестностях Мадрида и общался с техническим и спортивным директором Атлетико и они уже почти ударили по рукам, но в последний момент вмешался Диего Симеоне и наложил свое вето на этот трансфер, видимо посчитав кандидатуру Коноплянки не соответствующей высоким требованиям, предъявляемым к игроку Атлетико на данной позиции. И им пришлось опять не солоно хлебавши поджав хвосты вернуться в Севилью, которую они уже раньше "матросили и бросили" и которая ранее недвусмысленно заявляла, что не желает дальше обсуждать этот трансфер, но видимо Коноплянкам пришлось для убедительности своих доводов пойти на какие-то уступки. От себя добавлю, Вам не кажется, что Коноплянка нечто вроде Артема Дзюбы, в том смысле, что он может отлично играть с середняками национального чемпионата но может легко растеряться в чужой для него атмосфере, где он уже не "дитя индиго", а просто один из многих, далеко не лучший из них
Похоже, подходит к окончанию история с переходом в западный клуб полузащитника днепропетровского "Днепра" Евгения Коноплянки.За украинцем в это межсезонье охотилось около десятка сильных европейских клубов, но только сейчас наступила ясность с будущим футболиста.
Евгений с отцом пребывают в Мадриде, где проживают в одном из элитных районов города. Сегодня в офисе мадридского "Атлетико" был замечен Олег Коноплянка, являющийся агентом своего сына, а также Хуан Гато, представляющий интересы Евгения в Испании, стороны улаживают последние формальности по подписанию контракта.
Украинец в "Атлетико" должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.
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Евгений с отцом пребывают в Мадриде, где проживают в одном из элитных районов города. Сегодня в офисе мадридского "Атлетико" был замечен Олег Коноплянка, являющийся агентом своего сына, а также Хуан Гато, представляющий интересы Евгения в Испании, стороны улаживают последние формальности по подписанию контракта.
Украинец в "Атлетико" должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.