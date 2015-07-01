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    Коноплянка близок к переходу в "Атлетико"

    Похоже, подходит к окончанию история с переходом в западный клуб полузащитника днепропетровского "Днепра" Евгения Коноплянки.За украинцем в это межсезонье охотилось около десятка сильных европейских клубов, но только сейчас наступила ясность с будущим футболиста.

    Евгений с отцом пребывают в Мадриде, где проживают в одном из элитных районов города. Сегодня в офисе мадридского "Атлетико" был замечен Олег Коноплянка, являющийся агентом своего сына, а также Хуан Гато, представляющий интересы Евгения в Испании, стороны улаживают последние формальности по подписанию контракта.

    Украинец в "Атлетико" должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    01.07.2015 20:43
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 2 июля 2015, 23:24

      Почитав твиты "трансферного эксперта" и еще кое-что я пришел к следующему выводу. Коноплянка и его отец действительно жили в Мадриде с субботы почти неделю прячась от всех в окрестностях Мадрида и общался с техническим и спортивным директором Атлетико и они уже почти ударили по рукам, но в последний момент вмешался Диего Симеоне и наложил свое вето на этот трансфер, видимо посчитав кандидатуру Коноплянки не соответствующей высоким требованиям, предъявляемым к игроку Атлетико на данной позиции. И им пришлось опять не солоно хлебавши поджав хвосты вернуться в Севилью, которую они уже раньше "матросили и бросили" и которая ранее недвусмысленно заявляла, что не желает дальше обсуждать этот трансфер, но видимо Коноплянкам пришлось для убедительности своих доводов пойти на какие-то уступки. От себя добавлю, Вам не кажется, что Коноплянка нечто вроде Артема Дзюбы, в том смысле, что он может отлично играть с середняками национального чемпионата но может легко растеряться в чужой для него атмосфере, где он уже не "дитя индиго", а просто один из многих, далеко не лучший из них

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 2 июля 2015, 15:20

      на лавочку

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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 2 июля 2015, 09:20

      даже если увижу надпись "официально" не поверю, пока не увижу Евгения в футболке клуба!
      Достала уже эта сага...

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 2 июля 2015, 08:30

      Сможет ли он заменить Арду Туран?

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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 2 июля 2015, 08:24

      Отличный вариант для него!

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 2 июля 2015, 08:06

      Это ему повезло, если получится!

      0
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      Рейтинг: +34

      mmkk 2 июля 2015, 07:21

      Умный футболист,приятно смотреть как он играет.Желаю ему успеха в Европе.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 2 июля 2015, 05:08

      Атлетико отлично усиливается)))
      Уххх, с нетерпением жду новый сезон)

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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 2 июля 2015, 00:54

      если так то было бы хорошо

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      Рейтинг: +135

      Felipe Rivera 2 июля 2015, 00:24

      Это уже хуже сантабарбары Аршавина и Арсенала. Хоть в тунисский Бумбурбук пусть переходит, лишь бы хоть куда-нибудь перешел.

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