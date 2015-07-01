Новым спортивным директором "Динамо" может стать Андрей Кобелев



Сегодня москвичи по взаимной договоренности расстались с Гурамом Аджоевым, занимавшим ранее это пост, а на вакантную должность помимо Кобелева претендуют Сергей Силкин и Дмитрий Галямин, но именно кандидатура Андрея Николаевича выглядит наиболее оптимальной.





Напомним, что Кобелев львиную часть своей карьеры игрока провел в "Динамо", после чего с 2004 по 2010 год был тренером команды.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Напомним, что Кобелев львиную часть своей карьеры игрока провел в "Динамо", после чего с 2004 по 2010 год был тренером команды.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

В ближайшее время станет известно имя нового спортивного директора московского "Динамо". По информации "Советского спорта", им может стать