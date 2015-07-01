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    Новым спортивным директором "Динамо" может стать Андрей Кобелев

    В ближайшее время станет известно имя нового спортивного директора московского "Динамо". По информации "Советского спорта", им может стать Андрей Кобелев.

    Сегодня москвичи по взаимной договоренности расстались с Гурамом Аджоевым, занимавшим ранее это пост, а на вакантную должность помимо Кобелева претендуют Сергей Силкин и Дмитрий Галямин, но именно кандидатура Андрея Николаевича выглядит наиболее оптимальной.

    Напомним, что Кобелев львиную часть своей карьеры игрока провел в "Динамо", после чего с 2004 по 2010 год был тренером команды.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 20:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +923

      eaguar 2 июля 2015, 08:04

      Удачи .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Змея 2 июля 2015, 07:01

      Урааааааааааааааааааа !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 июля 2015, 04:53

      радости то сколько-с чего бы это?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      dimamaslov 2 июля 2015, 02:10

      Андрюхаааа!!!Я же говорил,что обязательно вернешься, на матче Динамо-Спартак в Химках в 2012г.!!!!))))Кобелев!!!!!!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:38

      круто

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 июля 2015, 23:17

      будет первым там кого можно уважать!

      0
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      Рейтинг: +47

      di Namo 1 июля 2015, 23:12

      "За" Кобелева в любом статусе!!!

      2
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      Рейтинг: +3081

      drug01 1 июля 2015, 23:06

      Свой человек надежный,клуб знает хорошо!

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      Рейтинг: +15

      St1ng 1 июля 2015, 22:51

      Отличная новость!!! Жирный плюс за Кобу!!!

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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 1 июля 2015, 22:23

      может...... а может и не стать!

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