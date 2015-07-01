Гурам Аджоев покидает пост спортивного директора "Динамо"

Мировой рекорд Гурама Аджоева и лучший его матч против московского "Динамо":
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52-ой Чемпионат СССР (2-ой тур) / 18-ое марта 1989-го года:
«ДИНАМО» (Москва) — «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков) — 0:3
Москва. Крытый стадион Спорткомплекса "Олимпийский". 8 500 зрителей.
"Динамо": Харин, Лосев (к), Скляров (Деркач, 46), Ерёменко (Дмитриев, 60), Сабитов, Поздняков, Буланов, Игорь Колыванов, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Александр Бородюк.
"Металлист": Кутепов, Колоколов, Щербак, Иван Панчишин, Яловский, Иванов, Гурам АДЖОЕВ, Ралюченко, Якубовский (к) (Меньшиков, 73), Тарасов, Баранов (Квасов, 87).
0:1 — Тарасов (38-ая мин.)
0:2 — Иванов (81-ая мин.)
0:3 — Меньшиков (87-ая мин.)
Предупреждение: Лосев (78, срыв атаки).
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18-го марта 1989-го года харьковский "Металлист" установил, пожалуй, рекорд мира! Выиграл с крупным счётом, да ещё и в гостях, у команды с 5-ю (!) Олимпийскими чемпионами в составе! Игроки "Динамо" Дмитрий Харин, Виктор Лосев, Игорь Скляров, Игорь Добровольский и Александр Бородюк - Олимпийские чемпионы 1988-го года в Сеуле!
- В сложившейся ситуации я посчитал правильным оставить свой пост по собственному желанию. Считаю, что за два года мы проделали большую работу , я сделал все, что мог, но теперь пришло время, когда селекцией в Динамо займется кто-то другой.
Президент москвичей Борис Ротенберг в интервью официальному сайту клуба сказал, что клуб с пониманием отнесся к уходу Аджоева и отметил, что сейчас самое важное – сохранить командный дух и объединить футболистов одной целью, что позволит "Динамо" добиваться наивысших результатов.
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