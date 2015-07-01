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    Гурам Аджоев покидает пост спортивного директора "Динамо"

    Гурам Аджоев по собственному желанию покинул пост спортивного директора московского "Динамо", который он занимал с 18 июля 2013 года.

    - В сложившейся ситуации я посчитал правильным оставить свой пост по собственному желанию. Считаю, что за два года мы проделали большую работу , я сделал все, что мог, но теперь пришло время, когда селекцией в Динамо займется кто-то другой.

    Президент москвичей Борис Ротенберг в интервью официальному сайту клуба сказал, что клуб с пониманием отнесся к уходу Аджоева и отметил, что сейчас самое важное – сохранить командный дух и объединить футболистов одной целью, что позволит "Динамо" добиваться наивысших результатов.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    01.07.2015 19:13
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    Комментарии161
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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 3 июля 2015, 11:14

      Мировой рекорд Гурама Аджоева и лучший его матч против московского "Динамо":
      -------------------------------------------------------------------------------------------

      52-ой Чемпионат СССР (2-ой тур) / 18-ое марта 1989-го года:

      «ДИНАМО» (Москва) — «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков) — 0:3

      Москва. Крытый стадион Спорткомплекса "Олимпийский". 8 500 зрителей.

      "Динамо": Харин, Лосев (к), Скляров (Деркач, 46), Ерёменко (Дмитриев, 60), Сабитов, Поздняков, Буланов, Игорь Колыванов, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Александр Бородюк.

      "Металлист": Кутепов, Колоколов, Щербак, Иван Панчишин, Яловский, Иванов, Гурам АДЖОЕВ, Ралюченко, Якубовский (к) (Меньшиков, 73), Тарасов, Баранов (Квасов, 87).

      0:1 — Тарасов (38-ая мин.)
      0:2 — Иванов (81-ая мин.)
      0:3 — Меньшиков (87-ая мин.)

      Предупреждение: Лосев (78, срыв атаки).

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      18-го марта 1989-го года харьковский "Металлист" установил, пожалуй, рекорд мира! Выиграл с крупным счётом, да ещё и в гостях, у команды с 5-ю (!) Олимпийскими чемпионами в составе! Игроки "Динамо" Дмитрий Харин, Виктор Лосев, Игорь Скляров, Игорь Добровольский и Александр Бородюк - Олимпийские чемпионы 1988-го года в Сеуле!

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 2 июля 2015, 15:03

      ВТБшный пиарчик даже с новым спортивным директором выше 4-ого места не поднимется.
      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 2 июля 2015, 14:21

      Аджоева вежливо ушли.

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 2 июля 2015, 11:42

      А под кого места освободили?
      Под Роттенберга среднего в тройку к Роттенбергу Старшему и Роттенбергу младшему?
      Или под Роттенбергу Святому Духу в троицу Роттенберг-Отец и Роттенберг-Сын?

      0
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      Рейтинг: +92

      котлина брат 2 июля 2015, 11:05

      Гурам протоптал для Черчесова тропу в Динамо,очень надеюсь,что и в обратном направлении тоже

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 2 июля 2015, 10:38

      Точилин дал согласие возглавить питерское Динамо
      Автор "Р-Спорт"
      02.07.2015 г.
      Бывший футболист московского "Динамо" двукратный бронзовый призер чемпионата России Александр Точилин заявил агентству "Р-Спорт", что дал принципиальное согласие возглавить санкт-петербургское "Динамо". Петербургское "Динамо" выступало в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где в минувшем сезоне заняло последнее место и вылетело в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). По окончании сезона стало известно, что клуб в прежнем виде прекращает свое существование, вместо него будет образован новый клуб под юрисдикцией Санкт-петербургской и Ленинградской областной организации центрального совета "Динамо" с новым руководством и тренерским штабом. Вероятнее всего, петербургское "Динамо" станет фарм-клубом московского "Динамо". "Была встреча с руководством клуба, договоренность есть, я дал принципиальное согласие (стать главным тренером "Динамо"). Пока это сделано в устной форме, поэтому преждевременно делать какие-то заявления, - сказал Точилин. - Создается совсем новый клуб, можно сказать, у него нет истории и он не имеет отношения к "Динамо", которое играло (в ФНЛ). Пока говорить о контракте рано, вопрос (о том, что стану главным тренером) начал обсуждаться на днях. В команде пока нет ни одного футболиста, в плане инфраструктуры тоже пока ничего нет, все создается", - объяснил он. Точилин отметил, что пока неизвестно, какая задача будет стоять перед командой. "Пока рано об этом говорить. Сначала надо выйти, провести тренировку и исходить из того, какая команда будет. Пока задача такая, чтобы команда начала функционировать. Надеемся, что мы соберемся в ближайшее время, как только будут решены все хозяйственные вопросы по организации клуба", - добавил Точилин.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 2 июля 2015, 10:35


      Кобелев - один из кандидатов на замену Аджоеву
      Автор "Советский спорт", Fcdin.
      01.07.2015 г.
      Футбольный клуб "Динамо" подтвердил уход Гурама Аджоева с поста спортивного директора клуба по собственному желанию. Одним из кандидатов на вакантную должность является Андрей Кобелев. Кобелев, бывший главным тренером "Динамо" с 2006 по 2010 годы, является креатурой Центрального Совета "Динамо".

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2015, 10:24

      ну ну сам ушел, так и скажи, что очень вежливо попросили, а так бы от кормушки не оторвался бы.

      2
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      Рейтинг: +21

      LionheaD 2 июля 2015, 10:03

      банана банамама на хрен выперли Аджова Гурама!!!!

      4
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      Рейтинг: +11

      nutmaxz 2 июля 2015, 09:54

      Договорные матчи на top-stavka. ru

      1
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