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    "Интер" объявил о трансфере Жоао Миранды

    Бразильский защитник Жоао Миранда стал игроком миланского "Интера", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Футболист перешел из мадридского "Атлетико", в состав которого вошел в 2011 году. В минувшем розыгрыше испанской Примеры Миранда провел 23 матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.



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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    01.07.2015 18:53
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 13:03

      вовремя матрасы продали старика в картонку квеееее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr 2 июля 2015, 05:06

      Вэлком ту Интер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      05 dag 2 июля 2015, 00:48

      Оживает чемп потихоньку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 1 июля 2015, 23:51

      очень хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:46

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 1 июля 2015, 22:44

      Линия защиты и дальше нуждается в реконструкции. Одним Мирандой далеко не пройдёшь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr > Juventus21 2 июля 2015, 05:14

      На вас и его хватит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > КиLLеr 4 июля 2015, 19:54

      Нынешнее место Интера тому подтверждение) А в след будет ещё ржачней.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 1 июля 2015, 22:37

      Цельный капитан сборной,куле,хотя Дзанетти никто и никогда в Интере не заменит((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 1 июля 2015, 20:53

      Лучшая пара защитников исчезла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 1 июля 2015, 20:44

      Имбула официально в Порту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:44

      Зачем Миранда в это болото пошёл?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > nahan 1 июля 2015, 21:30

      Твой донный милан вообще никого нормального еще не приобрел, в следующем сезоне опять в середине таблице будете.

      2
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