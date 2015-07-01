Данни Блинд стал главным тренером сборной Голландии

Данни Блинд избран новым главным тренером сборной Голландии. Вслед за отставкой Гуса Хиддинка, руководящего сборной после ЧМ-2014, команду возглавил его бывший ассистент.



Ранее Блинд выступал помощником Луи Ван Гаала, главного тренера национальной сборной с 2012 по 2014 гг.



После шести туров отборочного цикла Евро-2016 Голландия занимает в группе A третье место, имея в активе 10 очков.



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