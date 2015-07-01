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    Данни Блинд стал главным тренером сборной Голландии

    Данни Блинд избран новым главным тренером сборной Голландии. Вслед за отставкой Гуса Хиддинка, руководящего сборной после ЧМ-2014, команду возглавил его бывший ассистент.

    Ранее Блинд выступал помощником Луи Ван Гаала, главного тренера национальной сборной с 2012 по 2014 гг.

    После шести туров отборочного цикла Евро-2016 Голландия занимает в группе A третье место, имея в активе 10 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 18:36
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 2 июля 2015, 06:58

      а почему такая новость не в главных
      самому Блинду удачи, вытащи сборную на евро и обеспечь безболезненную смену поколений

      0
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      Рейтинг: +27

      БСТ 2 июля 2015, 03:05

      Ну всё берегитесь Чехия и Исландия

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2015, 23:43

      Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 1 июля 2015, 23:30

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 1 июля 2015, 22:31

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 1 июля 2015, 22:00

      Удачи большому Блинду!

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      Рейтинг: +42

      alboro 1 июля 2015, 21:53

      поколение next

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 21:50

      А где Райкаард?

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 1 июля 2015, 21:07

      если голландия начнет сейчас всех рвать значит мои предпосылки на счет Хиддинга оправдались на счет слива, а если они продолжут демонстрировать теже результаты, значит игроки такие, а не тренер. Не бось Блинд сразу позванил Ван галлу и спросил что надо делать ну Луи объяснил 3-5-2 и точка.

      2
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > DXTK 1 июля 2015, 22:54

      Луи все объясняет 3-5-2. К нему когда сын подошел и спросил: "Папа, а как мне е***ся?", Гаал ответил: "3-5-2, сынок, 3-5-2"...

      2
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      Рейтинг: +662

      Triem 1 июля 2015, 20:50

      Быстро сориентировались! Удачи Блинду!

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