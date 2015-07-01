"Суонси" подписал Эдера

Португальский нападающий Эдер стал игроком валлийского "Суонси". 27-летний футболист подписал трехлетний контракт после прохождения медицинского обследования.



Игрок перешел из португальской "Браги", за которую в прошлом сезоне отыграл 29 матчей, отметившись 10 голами.



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