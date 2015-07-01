Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Суонси" подписал Эдера

    Португальский нападающий Эдер стал игроком валлийского "Суонси". 27-летний футболист подписал трехлетний контракт после прохождения медицинского обследования.

    Игрок перешел из португальской "Браги", за которую в прошлом сезоне отыграл 29 матчей, отметившись 10 голами.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


    Источник: ФК «Суонси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      YRunner 1 июля 2015, 23:50

      Следующая остановка МС?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:38

      Лебедя чёрного нашли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 20:05

      и кому повезло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      AC M1lan 1 июля 2015, 19:52

      Я подумал за игрока сборной Италии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 19:07

      хорошая замена Вилфреду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ulanchik 1 июля 2015, 18:56

      Замена Бони

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 1 июля 2015, 17:55

      будет трешки отгружать манкам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 1 июля 2015, 17:49

      чудовенько

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 1 июля 2015, 17:40

      Хороший трансфер для Суонси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      miggel 1 июля 2015, 17:33

      Как для Суонси хорошеее усиление, да еще и игрок сборной, если покажет себя в Суонси, то может перейти и в клуб рангом повыше...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11