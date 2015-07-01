Алексей Миллер: "Игра сборной России не только безобразная, но и беспросветная"

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер выразил негодование относительно результатов сборной России по футболу и призвал ужесточить лимит на легионеров.



"Игра сборной России по футболу в последнее время не только безобразная, но и беспросветная. И беспросветная уже не с точки зрения выхода из группы на чемпионат Европы 2016 года. А с точки зрения того, какую сборную страны мы будем иметь к домашнему чемпионату мира в 2018 году. Ситуация просто вопиющая, когда за основной состав сборной выходят играть игроки, которые не имеют ни одной минуты игровой практики в регулярном чемпионате за свои клубы. Необходимо предпринимать срочные меры. Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров - "6+5". Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно", - цитирует слова Миллера "Р-Спорт".



Напомним, что после шести матчей отборочного цикла Чемпионата Европы 2016 года сборная России в группе G занимает 3 место с 8 очками. Ранее исполком РФС утвердил схему, согласно которой в заявку команды могут попасть 10 легионеров и 15 россиян без ограничений по числу иностранных игроков, находящихся одновременно на поле.



РФС вводит новую схему лимита на легионеров



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