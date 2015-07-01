Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Миллер: "Игра сборной России не только безобразная, но и беспросветная"

    Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер выразил негодование относительно результатов сборной России по футболу и призвал ужесточить лимит на легионеров.

    "Игра сборной России по футболу в последнее время не только безобразная, но и беспросветная. И беспросветная уже не с точки зрения выхода из группы на чемпионат Европы 2016 года. А с точки зрения того, какую сборную страны мы будем иметь к домашнему чемпионату мира в 2018 году. Ситуация просто вопиющая, когда за основной состав сборной выходят играть игроки, которые не имеют ни одной минуты игровой практики в регулярном чемпионате за свои клубы. Необходимо предпринимать срочные меры. Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров - "6+5". Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно", - цитирует слова Миллера "Р-Спорт".

    Напомним, что после шести матчей отборочного цикла Чемпионата Европы 2016 года сборная России в группе G занимает 3 место с 8 очками. Ранее исполком РФС утвердил схему, согласно которой в заявку команды могут попасть 10 легионеров и 15 россиян без ограничений по числу иностранных игроков, находящихся одновременно на поле.

    РФС вводит новую схему лимита на легионеров

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 17:04
    Рекомендуем
    Комментарии347
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Denfard 11 июля 2015, 13:40

      ФНЛ укомплектовали под завязку это хорошо и правильно а вот премьер лигу ослабили а потом ещё и удивляемся почему не ходят на стадионы потому что не на кого смотреть одни и теже оловянные солдатики и новых команд нет надоели уже укомплектуйте лигу до 20 22 команд и пойдут болельщики на стадионы смотреть на новые перспективные команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Denfard 4 июля 2015, 22:41

      Если эти команды сохранят свои составы Тосно Томь это будет хорошо а если нет всё труды напрасны молодое поколение ломаем если положено 4 команды в 1 дивизион то так и должно быть поиграют ребята в вышке наберут огромного опыта характер закаляется а ребята премьер лиги передадут опыт 1 дивизиону и вернутся назад вот например Арсенал это уже Арсенал с большим опытом и большими надеждами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Denfard 4 июля 2015, 21:26

      РФС ума хватила сделать переходные матчи такие как Тосно - Ростов и Урал -Томь зная что команды 1 лиги никогда не выиграют у премьер лиги потому что они на голову слабее и опыта маловата а молодые ребята очень хотели в высший дивизион вот так ломают судьбы молодого поколения и вы Миллер не помогли Тосно Томи могли бы эти коллективы достойно играть в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 3 июля 2015, 08:01

      так как я сомневаюсь что у нас было бы 8 очков а не 5, если бы Ихарь голову не подставил вовремя под петарду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 3 июля 2015, 07:59

      я знаю как надо выигрывать...надо брать чувака отбитого, и посылать его с петардами на фан сектор Шведов, Австрийцев, не важно, и кидать их (чисто случайно конечно) акапелле в черепок..мы скажем потом вот , нашего тренера загасили, easy 3 points... и очки заработаем и акапелло сбежит от такой жизни, и отступные забудет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 20:25

      Пока на стадионы ходют проблемы нет....вот прикиньте сборная без зрителей или на полупустом стадионе играть будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Zenit44ik 2 июля 2015, 12:26

      Кто бы дудел, но только не херр Мюллер - тупые манагеры его Газпрёма выбросили миллиард уев на забугорный хлам, закрыв таким образом дорогу нашим.
      А результат в Европе - нулевой. Это говорит о профессионализме манагеров Зенита да и Газпрёма - клубы с куда меньшими бюджетами добиваются куда большего.
      Хотелось бы сравнить затраты на футбол в РФ и Австрии - может не стоит бросать деньги на ветер, а построить хотя бы заводы и детские сады?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +202

      Chilahim > Zenit44ik 2 июля 2015, 12:56

      а че не триллион? Давай ещё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cergei1971 2 июля 2015, 12:02

      игры нет!На поле не понятно какие игроки?тренер не понятно какой!откуда его взяли?из прошлой жизни наверное!Ну полный бардак!И не кто не может исправить ошибки!!!!Только болтают и не понятно чем занимаются!!!!!!Ха ха ха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      EGF555LOKO1 2 июля 2015, 12:01

      До тех пор пока для простого нашего парня из провинции работа охранником в Москве или С-П будет считаться карьерой и в футболе хорошего ждать не приходится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Klasse 2 июля 2015, 11:38

      Да да, давай, ужесточайте лимит, чтобы кокорин или дзюба в шубе из амурского тигра по полю бегал и золотой трон себе в раздевалке поставил.
      Миллер распродает недра нашей Родины, так и занимался бы этим дальше, в футбол зачем лезть? Если бы он хоть немного что то понимал в нем, то знал, что российский футбол убил именно этот тупoй лимит.
      Футбольный школы нужно строить, а не сложный eбaльник при разговорах о новых ужесточениях. Хотя чего уж, второе гораздо проще и дешевле.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11