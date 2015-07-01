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    Дзюба присоединился к "Зениту"

    Новый игрок "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошел медицинский осмотр.

    Футболист был обследован хирургом, травмотологом, ЛОРом и другими специалистами. Сегодня Дзюба вместе с командой отправился на сборы в Австрию.

    Известно, что в составе "Зенита" нападающий будет выступать под 22 номером.

    Напомним, ранее Дзюба покинул московский "Спартак" на правах свободного агента и провел половину сезона 2014/15 в аренде в "Ростове", выиграв в составе этого клуба свой первый трофей - Кубок России.



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    Источник: ФК «Зенит»

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    01.07.2015 16:20
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    Комментарии220
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 5 июля 2015, 21:45

      Голубенький Иудушка...нам нервы потрепал. Теперь разлагай зеньку...ты ж ведь можешь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 2 июля 2015, 22:42

      какой милашка!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Poloten4ick 2 июля 2015, 20:28

      а ЛОРа зачем ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 2 июля 2015, 08:58

      Как любил я Тёмку одевать ей что не надень всегда к лицу...

      1
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 2 июля 2015, 08:15

      голубенькое ему к лицу!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 2 июля 2015, 07:05


      "Новый игрок Зенита" - слишком громко сказано, на самом деле - игрочишко, не более...

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 июля 2015, 04:52

      Ну вот дзюба и обрел свои истинные цвета ))

      5
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      Рейтинг: +26

      sergey_kozlov_1973 2 июля 2015, 03:08

      А кто -то говорит ; Что национальность не имеет значения ...... Вот оно - "украинское начало". Предательство , смута , сплетни , воровство , желание потеплей устроится , и по выгодней себя предложить . Напоминает - обычную проституцию .

      5
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      Рейтинг: +293

      Poloten4ick > sergey_kozlov_1973 2 июля 2015, 20:22

      Денисов украинец ?

      0
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      Рейтинг: +129

      DAD81 2 июля 2015, 01:26

      Предположу, что его "роман" с Боашем будет не долгим. Язык у него без костей.

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 2 июля 2015, 01:05

      Дзюба- полный даун. Посмотрите на его лицо, это ненормальное лицо. Пусть теперь лавку на Петровском протирает. Ведь потом ему это надоест и он расторгнет контракт с Зенитом и захочет перейти в другой клуб, но ему предложат работу только в Тюмени и Балтике, и он будет до 45 лет бегать в ФНЛ всех топтать.
      Ведь Дзюба- это такой х**вый футболист.
      Вперёд Спартак!

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