Дзюба присоединился к "Зениту"

Новый игрок "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошел медицинский осмотр.



Футболист был обследован хирургом, травмотологом, ЛОРом и другими специалистами. Сегодня Дзюба вместе с командой отправился на сборы в Австрию.



Известно, что в составе "Зенита" нападающий будет выступать под 22 номером.



Напомним, ранее Дзюба покинул московский "Спартак" на правах свободного агента и провел половину сезона 2014/15 в аренде в "Ростове", выиграв в составе этого клуба свой первый трофей - Кубок России.







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