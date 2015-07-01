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    ВГТРК сокращает сотрудников спортивного отдела

    ВГТРК приняла решение о сокращении всех сотрудников спортивного отдела.

    Об этом сообщил комментатор футбольных трансляций Александр Неценко в своем твиттере:

    «Официальная инфа. Всем сотрудникам спортивного ВГТРК объявлено, что их сокращают до 1-го октября. Никакой конкретики далее не существует».

    До этого стало известно об увольнении другого телекомментатора Сергея Кривохарченко.

    Известно, что с 1 сентября на частотах телеканала "Россия 2" будет транслироваться новый спортивный канал под рабочим названием "Спорт 360", финансируемый холдингом "Газпром-Медиа".

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    Источник: Твиттер Александра Неценко

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    01.07.2015 15:19
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +10

      Gorbi75 9 июля 2015, 18:00

      ток не Попова.....как без него Формулу смотреть...((((

      0
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      Рейтинг: +36

      aventure61 2 июля 2015, 13:28

      Это зря,гнать надо в шею одного губерниева и что бы он со своим биатлономм нигде не всплыл,ни на каком даже региональном канале.

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 2 июля 2015, 08:48

      На России-2 кроме "Понорамы дня" и смотреть было нечего,это явно не спортивный канал.Крутили четыре непонятных фильма,причём круглый год.

      1
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      Рейтинг: +43

      Eezila 2 июля 2015, 01:01

      Нудного Стогниенко сократили б

      0
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 1 июля 2015, 23:21

      Раз нет никакой конкретики, то и никому ничего не понятно...

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 1 июля 2015, 22:55

      Кривохарченко был один из лучших.Чел реально разбирается в футболе.Ну без работы не будет все равно

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      Рейтинг: +21

      bamana 1 июля 2015, 22:24

      решение будет не совсем правильным, если в числе первых в спичке на увольнение не будет губерниева. его давно пора гнать со спортивного канала.

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 1 июля 2015, 22:05

      Пора вставать к станку ,поработать руками...

      1
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      Рейтинг: +226

      salaga 1 июля 2015, 21:36

      Кривохарченко на собеседовании пообещал исправиться и сказал, что научился харкать прямо и точно в цель: что тут же и доказал председателю аттестационной комиссии.

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      Рейтинг: +225

      VABANK 1 июля 2015, 21:15

      Губу надо гнать первым оттуда. Пусть дальше ведёт свои "граммофон","евровидение" и прочий гламурный кaл.

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