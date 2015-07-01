Клайн перешел в "Ливерпуль"

Защитник "Саутгемптона" Натаниэл Клайн стал игроком "Ливерпуля". Сумма трансфера составила 12,5 миллионов фунтов.



Клайн стал шестым новичком в составе "Ливерпуля", приобретенным в этом межсезонье. Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ мерсисайдцы заняли 6 место.









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