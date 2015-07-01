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    Клайн перешел в "Ливерпуль"

    Защитник "Саутгемптона" Натаниэл Клайн стал игроком "Ливерпуля". Сумма трансфера составила 12,5 миллионов фунтов.

    Клайн стал шестым новичком в составе "Ливерпуля", приобретенным в этом межсезонье. Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ мерсисайдцы заняли 6 место.




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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2015 14:56
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    Комментарии141
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 13:40

      А с фотками оно как то прикольнее)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 2 июля 2015, 11:25

      Я хочу играть в ЛЧ говорил он удачи. У святых больше шансов в ЛЧ играть чем у нынешнего Ливерпуля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      ABRAM995 2 июля 2015, 03:26

      Ливерпуль как всегда выбирает не качество,а количество

      1
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      Рейтинг: +107

      YRunner 2 июля 2015, 00:42

      На этой ленте, комменты, ну как в гадюшнике...Ливер с покупочкой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 1 июля 2015, 22:15

      станет вторим лаланой 100%

      0
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 1 июля 2015, 22:04

      Зачем покупать столько игроков,тем более у своих же...Возможно они ослабят свои соперников по чемпу,но в Европе то не произойдет ничего....Она укреплять зоны,где худо всё...

      0
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 1 июля 2015, 21:23

      Ливергемптон. Действительно почти всех игроков скупили.

      0
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      Рейтинг: +357

      alik4 1 июля 2015, 21:07

      Скажите спасибо что Абрамович отпустил его в недоклуб так бы вы лапу[Соблюдайте правила]и

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 1 июля 2015, 20:23

      «Ливерпуль» под руководством Брендана Роджерса потратил £60m на игроков «Саутгемптона».

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > The_BESTolo4b 1 июля 2015, 20:25

      а ты у роджерса булгатером работаешь

      7
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b > Leicester City 1 июля 2015, 20:38

      он у меня бухгалтером работает

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:02

      Наконец-то, свершилось...

      1
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