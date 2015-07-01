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    Станислав Черчесов: "С Капелло нужно все решить цивилизованным путем. Он же не с гранатой к нам прилетел"

    Главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов в интервью еженедельнику "Футбол" прокомментировал сложившуюся ситуацию с возможной отставкой тренера сборной России Фабио Капелло.
    "Меня как-то в Австрии попросили оценить Фабио Капелло. Я ответил: вот когда у меня будет хотя бы половина тех титулов, вот тогда я и буду иметь право его оценивать. Я считаю, что с Капелло нужно все решить цивилизованным путем с полным уважением к нему и к контракту. Он же не с гранатой к нам прилетел со словами – либо подписывайте контракт, либо я тут взорву всех".
    Напомним, что по неофициальной информации, Капелло будет уволен с должности главного тренера в случае невыхода сборной России на Евро-2016. Главными преемниками итальянца называют Леонида Слуцкого и Олега Кононова.
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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.07.2015 14:22
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:46

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 2 июля 2015, 16:21

      Уговор дороже денег. Раз подписали контракт, значит надо выполнять обязательства.

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 2 июля 2015, 13:07

      А деньги взять с юриста, что разрабатывал контракт

      0
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 1 июля 2015, 23:57

      С гранатой? Прилетел? Взорву? Станислав Саламович, по ходу дела, стал жертвой вербовщиков ИГИЛ.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 июля 2015, 23:45

      А,лучше бы с гранатой...

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:37

      чувак сборной не рулил только клубами.какие титулы
      его назад в Италию

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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 1 июля 2015, 22:46

      тут тебе не Кавказ брат у русских свои традиции и уставы как они говорят!!!

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      Рейтинг: +226

      salaga 1 июля 2015, 21:40

      А это мысль: надо проверить - не носит ли за пазухой до сих пор. Если обнаружат, то засунуть ему в штаны и выдернуть чеку.

      0
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      Рейтинг: +12

      Oni 1 июля 2015, 20:02

      Верняк.

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:00

      Гранату подложил РФС...

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