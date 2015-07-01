Станислав Черчесов: "С Капелло нужно все решить цивилизованным путем. Он же не с гранатой к нам прилетел"

Главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов в интервью еженедельнику "Футбол" прокомментировал сложившуюся ситуацию с возможной отставкой тренера сборной России Фабио Капелло.

"Меня как-то в Австрии попросили оценить Фабио Капелло. Я ответил: вот когда у меня будет хотя бы половина тех титулов, вот тогда я и буду иметь право его оценивать. Я считаю, что с Капелло нужно все решить цивилизованным путем с полным уважением к нему и к контракту. Он же не с гранатой к нам прилетел со словами – либо подписывайте контракт, либо я тут взорву всех".

Напомним, что по неофициальной информации, Капелло будет уволен с должности главного тренера в случае невыхода сборной России на Евро-2016. Главными преемниками итальянца называют Леонида Слуцкого и Олега Кононова.

