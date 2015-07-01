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    Сергей Ткачев перешел в "Кубань"

    Полузащитник "Локомотива" Сергей Ткачев подписал трехлетний контракт с ФК "Кубань".

    В весенней части сезона 2014/15 Ткачев выступал за краснодарский клуб на правах аренды, провел 14 матчей в Чемпионате и Кубке России, в которых отметился 4 голами и голевой передачей.

    Официальный сайт футбольного клуба "Кубань" поздравляет 26-летнего игрока с подписанием долгосрочного контракта и желает ему достижения спортивных высот.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    01.07.2015 14:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +28

      loko7778 2 июля 2015, 07:46

      УДАЧИ

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:46

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 1 июля 2015, 17:30

      Молодец!Удачи в "Кубани"!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 1 июля 2015, 17:26

      хорошая сделка

      0
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      Рейтинг: +10

      muntian 1 июля 2015, 16:49

      отлично.

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      Рейтинг: +33

      RostovGorod1 1 июля 2015, 16:21

      Хороший футболист в этом сезоне не плохо себя зарекомендовал посмотрим как в этом покажет себя.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:55

      Неплохой игрок, удачи ему.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 июля 2015, 15:31

      Серёге успехов!!! Расти до сборной! Севастополь помнит и любит!!!

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      Рейтинг: +13

      Spartak537 1 июля 2015, 15:23

      Хороший игрок

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 15:21

      Удачи в будущем

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