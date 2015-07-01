"Амкар" сыграл вничью с румынским "КСМС" на сборе в Турции

Пермский "Амкар" сыграл вничью с румынским клубом "КСМС" на тренировочном сборе в Турции. Матч завершился со счетом 1:1.



В составе "Амкара" на 74-й минуте отличился новый игрок команды Николай Зайцев, с которым будет подписан трехлетний контракт.



На текущих сборах "Амкар" также сыграет с венгерскими клубами "Вашаш", "Мезекевешд" и с сербским "Партизаном". Напомним, что в прошлом сезоне РФПЛ пермский клуб занял 11-е место.



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