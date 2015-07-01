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    "Амкар" сыграл вничью с румынским "КСМС" на сборе в Турции

    Пермский "Амкар" сыграл вничью с румынским клубом "КСМС" на тренировочном сборе в Турции. Матч завершился со счетом 1:1.

    В составе "Амкара" на 74-й минуте отличился новый игрок команды Николай Зайцев, с которым будет подписан трехлетний контракт.

    На текущих сборах "Амкар" также сыграет с венгерскими клубами "Вашаш", "Мезекевешд" и с сербским "Партизаном". Напомним, что в прошлом сезоне РФПЛ пермский клуб занял 11-е место.

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    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2015 13:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +111

      Rusti 2 июля 2015, 09:06

      Удачи Амкару

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 2 июля 2015, 00:13

      смешные соперники

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 1 июля 2015, 18:08

      КСМС нам ни о чем не говорит, это клуб Студенцэск из города Яссы

      0
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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 1 июля 2015, 17:35

      Надо с более серьёзными соперниками играть, а не с Вискасами для котят..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2015, 16:34

      Тренируйтесь упорнее)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 1 июля 2015, 16:32

      Даже Амкар не проиграл, чего не скажешь о конях.

      3
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:52

      Вот и новичок отличился.

      1
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 1 июля 2015, 14:35

      смешно

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 14:00

      Николай Зайцев воспользовался шансом

      0
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