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    "Спорт-Экспресс": Гурам Аджоев будет отправлен в отставку

    Спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев в ближайшее время покинет свой пост, как сообщает "Спорт-Экспресс". Такое решение было принято по итогам совета директоров московского клуба, состоявшегося в понедельник.

    Официально отставка Аджоева должна быть оглашена и прокомментирована руководством "Динамо" в ближайшие дни. Иных кадровых перестановок в структуре клуба не ожидается. Напомним, что в минувший понедельник также было принято решение о назначении нового исполнительного директора, которым стал Сергей Сысоев, первый заместитель председателя ВФСО "Динамо". Ранее эту должность занимал президент клуба Борис Ротенберг, который сохранит свой нынешний пост президента бело-голубых.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 13:11
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    Комментарии142
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 1 июля 2015, 19:53

      Ура

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 1 июля 2015, 19:33

      Логичное решение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      faizaly 1 июля 2015, 19:19

      Наконец-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 1 июля 2015, 18:46

      всех когда-то отправят в отставку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 1 июля 2015, 18:02

      Лет через 10 полузащита сборной будет состоять из воспитанников академии Динамо (Л. И. Яшина). Но вот если в руководстве Динамо не будет кардинальных перемен, то играть эти сборники будут не за родной клуб.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf > Fju-2 1 июля 2015, 19:45

      Лет через 5-7 вся защита сборной из защитников молодежки "Динамо".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 > gentlewolf 2 июля 2015, 06:45

      А еще лет через 5-7, после того, как вся защита нашей сборной будет состоять из воспитанников Динамо, на чемпионаты мира по футболу будет выезжать не сб. России, а ФК "Динамо", а уже после лет через 10 страну Россия переименуют в Динамию...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf > Летчик66 2 июля 2015, 15:47

      ловчев?
      Динамомизация всей страны?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 1 июля 2015, 17:56

      Динамики облегчённо вздохнули и тутже замечтали,может и Черчесова снимут?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 июля 2015, 17:48

      Черчеса гоните в первую очередь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Amigo Luis 1 июля 2015, 17:39

      Наконец то это свершилось, этого Гурама нельзя было даже подпускать к клубу... Усатого Саламыча в след за ним гнать, они два кореша

      6
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    • ...
      Рейтинг: +106

      Vilent 1 июля 2015, 17:30

      Ага, а вот и новое имя автора на бомбардире появилось: Лукьянченко Ульяна. Кстати, симпатичная девушка.
      А весь состав соккера с сегодняшнего дня весь в "добровольном" отпуске. Т.е. сайт хоть и называется пока соккер.ру, но на деле он с сегодняшнего дня бомбардир.ру.
      С 1 августа эти два сайта будут существовать параллельно: Соккер.ру со старой командой (Станислав Горин, Вадим Багров, Дмитрий Герасимов и др.) и новый бомбардир.ру с Лукьянченко Ульяной и др.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Vilent 1 июля 2015, 18:21

      Важно, где Зыков.
      Ну и чтобы журналисты были из Москвы, узнавали новости не из инета, а вживую, из источников, близких к клубам.
      А то полёт фантазии Горина и прочих, не имеющих ни малейшего представления о действительном положении дел в Командах, уже даже не веселит, а вызывает усталую гримасу отвращения.

      1
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      Рейтинг: +24

      nmo1 > Борисыч1 1 июля 2015, 18:42

      https://vk.com/soccerru тут все написано

      0
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > nmo1 1 июля 2015, 18:59

      Зыков забанил свой акк, кстати...
      Пожизненно, написано.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Борисыч1 1 июля 2015, 19:15

      отк ыт тов,йыратс нудреп

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      Рейтинг: +106

      Vilent > Борисыч1 1 июля 2015, 22:00

      Мне всё равно где Зыков. Для меня важно другое: качество новостей и статей, а так же возможность общения. Хорошие статьи тут встретить можно, а вот информация часто запаздывает, выкладывается не полностью или она просто неправильно переведена. Платформа сайта к сожалению не позволяет быстро ответить на ответ к своему сообщению из списка "Комментарии" в профиле, если сообщение находится не на первой странице - Не удобно! Так же бесит, что нельзя вставлять ссылки. Зато множество рекламщиков захламили сайт своими ссылками. Как у старой команды, так и у новой есть все возможности сделать сайт лучше. Работы тут непочатый край. Кто это сумеет, тот и привлечёт к себе больше людей. Сайт в такой форме как сейчас оставаться не должен. Проливать слёзы я по не нему точно не буду.

      0
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Vilent 2 июля 2015, 02:20

      Здесь самая удобная статистика, между прочим.
      Своевременное заполнение таблиц, инфа по времени всех матчей. Новостники копипастеры, журналисты -провинциальные читатели нета, фантазирующие от отсутствия инфы)
      Т.е. норм работа Админа и никакая новостников и журналистов.
      Ну и Некки, разумеется, тянет одеяло на свою буковскую контору - отсюда убогий КП.
      Такое моё резюме - всё имхо.

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      Рейтинг: +314

      spilo 1 июля 2015, 17:27

      мне всё равно.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > spilo 1 июля 2015, 19:31

      и мне))

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