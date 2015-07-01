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    Чигринский продлил контракт с "Днепром"

    Защитник днепропетровского "Днепра" Дмитрий Чигринский останется в клубе. Он продлил свой контракт до конца текущего года. Сегодня команда отправляется на сбор в Голландию, а вместе с ней должен улететь и Чигринский.

    В минувшем сезоне футболист сыграл за днепрян лишь восемь поединков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 11:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 3 июля 2015, 12:38

      А в новом сезоне должен пролететь вместе с ней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 2 июля 2015, 10:12

      Самый бестолковый трансфер Барселоны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      umidbest8590 1 июля 2015, 19:56

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 июля 2015, 19:24

      Когда речь о Чигринском, повествование надо начинать со слов:"Экс-игрок барселоны".

      На Украине он эффектные поджопники раздаёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 17:43

      все - нет такого игрока - забудьте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:32

      Прошлый сезон провалил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июля 2015, 13:27

      Скамейка запасных будет усилена.

      1
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:41

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 12:39

      Ну вот и молодец!

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:31

      Главное, будет выступать в еврокубках.

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