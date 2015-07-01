Чигринский продлил контракт с "Днепром"

Защитник днепропетровского "Днепра" Дмитрий Чигринский останется в клубе. Он продлил свой контракт до конца текущего года. Сегодня команда отправляется на сбор в Голландию, а вместе с ней должен улететь и Чигринский.



В минувшем сезоне футболист сыграл за днепрян лишь восемь поединков.



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