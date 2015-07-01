МакГиди может вернуться в "Селтик"

Полузащитник английского "Эвертона" Айден МакГиди хотел бы продолжить карьеру в другом клубе. Им вполне может стать шотландский "Селтик", за который ирландец уже выступал ранее. Но сделка может не состояться из-за больших финансовых аппетитов футболиста.



В прошлом сезоне АПЛ МакГиди выходил в стартовом составе лишь десять раз.



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