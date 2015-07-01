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    МакГиди может вернуться в "Селтик"

    Полузащитник английского "Эвертона" Айден МакГиди хотел бы продолжить карьеру в другом клубе. Им вполне может стать шотландский "Селтик", за который ирландец уже выступал ранее. Но сделка может не состояться из-за больших финансовых аппетитов футболиста.

    В прошлом сезоне АПЛ МакГиди выходил в стартовом составе лишь десять раз.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2015 11:24
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +24

      pin_y 2 июля 2015, 12:59

      На счёт денег они жадные!!!!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:41

      пусть переходит.больще будет играть.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 1 июля 2015, 23:39

      Мак Гиди любит шотландский Селтик...и английские фунты.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:37

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 1 июля 2015, 21:48

      Больше нечем заняться, как только отслеживать передвижения МакГиди.

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 18:52

      испортили в спартаке такого игрока!
      не первого, впрочем.

      0
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 1 июля 2015, 16:30

      Нет надежного источника этой информации.

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      Рейтинг: +12

      nik52 1 июля 2015, 15:52

      он думал что будет и там валять дурака ,как в России.

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > nik52 1 июля 2015, 18:04

      в спартаке он все же играл нормально!

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:31

      Зря ушёл из Спартака...

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 1 июля 2015, 14:37

      спартак энергетический вампир

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