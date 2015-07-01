"Волга" усилилась форвардом ивановского "Текстильщика"

Нападающий ивановского "Текстильщика" Иван Лукьянов пополнил ряды нижегородской "Волги", выступающей в ФНЛ. Контракт уже подписан. Форвард является воспитанником ФК "КамАЗ", также играл за "Тюмень". За новую команду игрок будет выступать под 22-м номером.



В прошлом сезоне зоны "Запад" второго дивизиона ПФЛ Лукьянов стал вторым бомбардиром.



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