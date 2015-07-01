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    "Волга" усилилась форвардом ивановского "Текстильщика"

    Нападающий ивановского "Текстильщика" Иван Лукьянов пополнил ряды нижегородской "Волги", выступающей в ФНЛ. Контракт уже подписан. Форвард является воспитанником ФК "КамАЗ", также играл за "Тюмень". За новую команду игрок будет выступать под 22-м номером.

    В прошлом сезоне зоны "Запад" второго дивизиона ПФЛ Лукьянов стал вторым бомбардиром.

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    Источник: ФК «Волга» НН

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    01.07.2015 11:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 2 июля 2015, 11:53

      Реально хорошо в Текстильщике играл. Теперь удачи ему и Волге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:41

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 1 июля 2015, 13:06

      19 мячей за 30 матчей в прошлом сезоне. результат впечатляющий. надеюсь, будет нам весьма полезен)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 12:52

      Удачи ему в Нижнем!

      2
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:39

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +45

      Carol 1 июля 2015, 11:55

      Как там в Иваново с посещаемостью ?

      0
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      Рейтинг: +11

      0893912927 > Carol 21 июля 2015, 23:55

      4к стабильно набираются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 1 июля 2015, 11:22

      к Кухарчуку в пару?

      1
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