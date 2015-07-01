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    Магат: "Непонятно решение Гвардиолы изменить игру "Баварии"

    Известный немецкий тренер Феликс Магат выступил с критикой в адрес нынешнего рулевого мюнхенской "Баварии" Хосепа Гвардиолы.

    "Мне непонятно, зачем этот специалист начал что-то менять в хорошо функционирующем механизме. Ему лишь нужно было продолжить начатое Юппом Хайнкесом дело, а не привносить что-то свое. В итоге, помимо прочего, в команде было нарушено спокойствие", - поделился мнением Магат, которого недавно сватали в московский "Спартак".

    Напомним, что при испанском тренере "Бавария" дважды становилась сильнейшей командой Германии.

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    Источник: TZ

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    01.07.2015 11:00
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 00:57

      Про нарушение спокойствия в точку. Футболисты стали дерганными. Это и во время игры чувствуется.

      0
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      Рейтинг: +222

      Port-Petrovsk007 3 июля 2015, 15:59

      Больше непонятно то,как классики немецкого
      мощного механизма,Кайзер Франц и Карл-Хайнц
      вообще пошли на такую революцию в бундесманш.
      Да не будут немцы никогда играть а-ля латиносы
      в силу ментальности,географии и футбольных школ.
      Кстати,начало немецкого механизма в Баварии последних 20-ти лет больше положено не Хайнкесом,
      а все же наверно Оттмаром Хиттцфельдом.

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 2 июля 2015, 11:20

      Гнать надо лысего физрука!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 10:41

      да уж.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 июля 2015, 20:02

      До Пепа Бавария была сильнее

      2
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      Рейтинг: +182

      Shahtar44 > ЮЗИК 1 июля 2015, 21:06

      До Моуриньо Реал не проигрывал Барсе 5-0!! и что теперь Моур херовый тренер??

      1
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER > ЮЗИК 2 июля 2015, 00:00

      emu vrema nado

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      скаузерр > Shahtar44 2 июля 2015, 13:15

      зато проигрывал 2-6

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 1 июля 2015, 19:54

      О! Магат идею подкинул )) Теперь я буду называть Гвардиолу "этим специалистом" )))

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > weinmar 2 июля 2015, 10:41

      +))))

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 1 июля 2015, 18:58

      Как же одолело это нытьё)Бога ради вертайте своего Юппа назад и пребывайте в небесах с мыслями о том,что ещё 17 лет с ним будете на вершине футбольного Олимпа!)

      2
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      Рейтинг: +183

      KaZёL > -Дигорец- 1 июля 2015, 19:46

      Это не нытьё,а справедливая критика лысого никчёмного физрука.

      3
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > KaZёL 1 июля 2015, 19:55

      Да ладно..И много таких никчемных физруков история мирового футбола знала?

      1
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      Рейтинг: +183

      KaZёL > -Дигорец- 1 июля 2015, 20:32

      Очень много,в Барсе лысому крупно повезло,и на этом фортуна как видишь отвернулась.

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      Рейтинг: +182

      Shahtar44 > KaZёL 1 июля 2015, 21:04

      Не гони пургу... еще никто дважды ЛЧ не выигрывал, думаешь Юп это сделал бы???
      Процентов 20% из 100%!!!
      Гвардиола делает все возможное от него!!! Или ты считаешь что он хуже Анчелоти?? или Моуринье??

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > KaZёL 1 июля 2015, 21:07

      Повезло это когда на вечерике спикапил клёвую тёлочку)Пеп же сделал из команды звёзд звёздную команду и в этом его большая заслуга.Ведь не секрет если бы Гвардиола ничего не выиграл с этой Барсой все в один голос утверждали бы "какой же он бездарный тренер,даже с такими игроками опростоволосился")

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      Рейтинг: +183

      KaZёL > Shahtar44 2 июля 2015, 06:56

      От горе глорика Барсы другого не следовало ответа ожидать.

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      Рейтинг: +607

      Bearded man > Shahtar44 2 июля 2015, 09:02

      То есть развалить команду, которая вынесла Барсу 7-0-это делает все возможное?) Тогда надо уточнять, все возможное для чего? Все мастерство Пепа в свое время показал Маур, когда за один сезон смог раскусить всю гениальность испанца и порвать команду, которую многие считают лучшей в истории. Время идет, а Пеп продолжает использовать тики-таку, к которой уже даже в Германии приспособились, не говоря о ЛЧ. Да и его трансферы и гнобление Гётце на лавке в угоду Алькантаре, тоже плюсов не добавляют. Набрал абсолютно бездарных игроков и всячески их поддерживает, при этом задвигая немцев, которые у Юппа показывали выдающуюся игру.

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      Рейтинг: +13

      BRAZIL DRAGON KING 1 июля 2015, 17:32

      Почему Бавария в последние сезоны стала такой...ну жалкой,позорно заканчивающей еврокампанию.Сперва Реал,потом Барселона...зачем немецкой машине тики- така?Куда делась Бавария старины Юппа?Ахренеть..Гнать в шею каталонца,пока не поздно. Эта Бавария слабахарактерна во всех смыслах,практика показала.

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      ...
      Рейтинг: +182

      Shahtar44 > BRAZIL DRAGON KING 1 июля 2015, 21:05

      Обосную свою критику милейший!!

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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 1 июля 2015, 17:20

      Потому что, если бы он продолжал дело Хайнкеса, то, в случае неудачи, у него не было бы оправданий и его бы тут же выгнали в шею. (Типа: "Ну я продолжал-продолжал, но чё-т как-т не вышло, сорян, ребят, я пошёл).
      А так, он строит новое, и в случае неудач у него всегда железная отговорка: "Мы строим новую команду, нам нужно время, чтобы это НОВОЕ ЧУДО стало работать без перебоев и приносило плоды". (Благодаря этому, он до сих пор и держится на посту, потому что все верят и ждут этих плодов. А получиться всё может так, что ожидания окажутся напрасными и Гвардиола уйдёт только лишь с титулом Чемпионов Германии).
      Гвардиола хитёр-бобёр.

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      Рейтинг: +106

      Vilent 1 июля 2015, 16:58

      Не совсем правильный перевод, Журин Владислав.

      Правильно будет так: "Ему лишь нужно было продолжить начатое Юппом Хайнкесом дело и делать небольшие поправки."

      Совсем ничего не изменять? Никакой тренер так не поступает и никто ему такого не посоветует.

      Ещё Магат добавил интересное продолжение: "Вместо этого он изменил игру и через свои кадровые решения посеял в команде беспокойство. Это опасно"



      Магат: "Seine Aufgabe war es, den Weg weiterzuführen und wenig zu verändern. Stattdessen wollte er das Spiel verändern und hat auch durch seine Personalentscheidungen Unruhe ins Team gebracht. Das ist gefährlich."

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