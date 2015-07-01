Магат: "Непонятно решение Гвардиолы изменить игру "Баварии"

Известный немецкий тренер Феликс Магат выступил с критикой в адрес нынешнего рулевого мюнхенской "Баварии" Хосепа Гвардиолы.



"Мне непонятно, зачем этот специалист начал что-то менять в хорошо функционирующем механизме. Ему лишь нужно было продолжить начатое Юппом Хайнкесом дело, а не привносить что-то свое. В итоге, помимо прочего, в команде было нарушено спокойствие", - поделился мнением Магат, которого недавно сватали в московский "Спартак".



Напомним, что при испанском тренере "Бавария" дважды становилась сильнейшей командой Германии.



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